Росстандарт рассказал о «золотых образцах» авто

Росстандарт рассказал о «золотых образцах» автомобилей
Раскрыто, как были сертифицированы опасные грузовики: помогли «золотые образцы». В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объяснили, какие уловки используют производители автомобилей для успешного прохождения сертификации. Как пишут IZ.RU, не исключено, что этими методами воспользовались и при получении ОТТС на Shacman SX3258.
«В практике встречаются случаи представления “золотых образцов” для целей сертификации, соответствующих всем требованиям безопасности. К сожалению, впоследствии в конструкцию реализуемых в дальнейшем автомобилей вносятся изменения, уменьшающие издержки на производство и, как следствие, уровень безопасности», — пояснили в ведомстве.
В Росстандарте подчеркнули, что в ходе процедур, связанных с сертификацией грузовых машин Shacman SX3258, все машины соответствовали таможенному регламенту о безопасности колёсных транспортных средств.
Напомним, 10 февраля 2025 года Росстандарт запретил продажи грузовиков Shacman SX3258. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии отозвало одобрение типа транспортного средства на китайские грузовые автомобили из-за несоответствия машин ряду обязательных требований. Это значит, что модель отныне нельзя продавать в нашей стране, а за нарушение требования грозит административная ответственность.
Позднее в ведомстве пояснили, что ограничения касаются только импорта большегрузов до их выпуска в обращение, то есть до получения электронных паспортов, а также ещё не проданных машин до первой их регистрации в Госавтоинспекции. На уже проданных автомобилях отзыв одобрения типа транспортного средства (ОТТС) никак не скажется, а производитель за свой счёт исправит все дефекты.