Росстандарт рассказал о «золотых образцах» авто

Раскрыто, как были сертифицированы опасные грузовики: помогли «золотые образцы». В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объяснили, какие уловки используют производители автомобилей для успешного прохождения сертификации. Как пишут IZ.RU, не исключено, что этими методами воспользовались и при получении ОТТС на Shacman SX3258.

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« В п р а к т и к е в с т р е ч а ю т с я с л у ч а и п р е д с т а в л е н и я “ з о л о т ы х о б р а з ц о в ” д л я ц е л е й с е р т и ф и к а ц и и , с о о т в е т с т в у ю щ и х в с е м т р е б о в а н и я м б е з о п а с н о с т и . К с о ж а л е н и ю , в п о с л е д с т в и и в к о н с т р у к ц и ю р е а л и з у е м ы х в д а л ь н е й ш е м а в т о м о б и л е й в н о с я т с я и з м е н е н и я , у м е н ь ш а ю щ и е и з д е р ж к и н а п р о и з в о д с т в о и , к а к с л е д с т в и е , у р о в е н ь б е з о п а с н о с т и » , — п о я с н и л и в в е д о м с т в е .

В Росстандарте подчеркнули, что в ходе процедур, связанных с сертификацией грузовых машин Shacman SX3258, все машины соответствовали таможенному регламенту о безопасности колёсных транспортных средств.

Напомним, 10 февраля 2025 года Росстандарт запретил продажи грузовиков Shacman SX3258. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии отозвало одобрение типа транспортного средства на китайские грузовые автомобили из-за несоответствия машин ряду обязательных требований. Это значит, что модель отныне нельзя продавать в нашей стране, а за нарушение требования грозит административная ответственность.

Позднее в ведомстве пояснили, что ограничения касаются только импорта большегрузов до их выпуска в обращение, то есть до получения электронных паспортов, а также ещё не проданных машин до первой их регистрации в Госавтоинспекции. На уже проданных автомобилях отзыв одобрения типа транспортного средства (ОТТС) никак не скажется, а производитель за свой счёт исправит все дефекты.