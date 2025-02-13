Составлен рейтинг самых популярных китайцев в России

Названы самые популярные китайские автомобили в России. Рейтинг составлен на основе данных о просмотрах объявлений о продаже на сайте «Авто.ру». Так, согласно статистике, наиболее популярными стали Haval Jolion 2024 года выпуска и Omoda C5 образца 2022-го.

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Кроссоверы Haval Jolion 2024 года выпуска и Omoda C5 образца 2022-го стали самыми популярными новыми китайскими автомобилями в России по итогам января — об этом пишет сайт «Автоновости дня». По данным сервиса «Авто.ру Бизнес», средняя стоимость Jolion в первый месяц 2025 года составила 2 583 155 рублей, а C5 продавался за 2 602 890 рублей.

Третьим по количеству просмотров объявлений стал Haval M6 2021 года со средней ценой 2 297 711 рублей. Четвертое место — у Jetour Dashing 2022 года выпуска (2 840 086 р.). Пятым и шестым по популярности оказались Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 года и Tiggo 4 2024 года, которые выставлялись на продажу в среднем за 2 864 146 и 2 428 150 рублей соответственно.

В топ-10 самых популярных «китайцев» по итогам января также вошли GAC GS3 2024 года (2 600 203 рубля), Changan Uni-S/CS55 Plus 2024 года (2 938 870 рублей), Omoda S5 2023 года (2 112 840 рублей) и Chery Tiggo 4 Pro 2023 года (2 168 863 рубля).