На продажу выставили универсал "Москвич" 1984 года

Как выяснила "Российская газета", в Красноярске в продаже появился редкий в своё время, а теперь тем более, Москвич-2137, выпускавшийся до 1985 года на АЗЛК. Ценник, а может быть, и жадность продавца, поражают.

© Российская Газета

Автомобиль выпущен в 1984 году, то есть практически на излёте карьеры. Каких-либо подробностей об универсале владелец не предоставил, но отметил, что автомобиль в экспортной комплектации. Как правило, это означало наличие дворников на фарах, которых у продаваемого Москвича нет, дополнительного бачка, радио.

Подтвердить то, что это действительно экспортный вариант также могли бы соответствующая табличка на кузове и приборная панель с обозначениями на иностранном языке, однако фото салона и подкапотного пространства к объявлению не приложены.

Зато цена назначена явно без лишней скромности - 1,5 млн рублей, что на 25 тысяч меньше, чем стоит новая Lada Vesta. Недавно "РГ" рассказывала о продаже в Московской области Lada Priora 2012 года без пробега за 1,6 млн рублей.