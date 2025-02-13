Как замерить напряжение аккумулятора автомобиля

Водителям рассказали, как определить срок замены аккумулятора

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Своевременная проверка аккумулятора автомобиля поможет избежать возможных проблем на дороге. Если он теряет заряд, то потребуется замена, чтобы мотор машины не заглох на морозе. Эксперт издания Pravda.Ru поделился простым тестом, при помощи которого можно понять, сколько еще может прослужить аккумулятор.

В среднем, ресурса аккумулятора хватает на 5-6 лет, чтобы проверить, когда потребуется замена, можно воспользоваться обычным мультиметром. Этот прибор позволяет измерить напряжение батареи. Для диагностики потребуется два замера: после поездки и после простоя автомобиля на протяжении 6-7 часов.

« П о с л е п о е з д к и п о д к л ю ч и т е м у л ь т и м е т р к к л е м м а м а к к у м у л я т о р а . Е с л и н а п р я ж е н и е в п р е д е л а х 1 2 , 6 - 1 2 , 9 В , б а т а р е я в п о р я д к е . П о с л е 6 - 7 ч а с о в п р о с т о я у т р о м с н о в а и з м е р ь т е н а п р я ж е н и е . Е с л и п о к а з а т е л ь 1 2 , 4 - 1 2 , 6 В , а к к у м у л я т о р р а б о т а е т н о р м а л ь н о . Е с л и ж е н а п р я ж е н и е с н и ж а е т с я к 1 2 В , А К Б т е р я е т р е с у р с . Е с л и м у л ь т и м е т р п о к а з ы в а е т 1 1 , 5 - 1 1 , 6 В , а к к у м у л я т о р п о р а м е н я т ь » , – п о д ч е р к и в а е т в л а д е л е ц С Т О .

На наличие проблем с аккумулятором укажут следующие признаки:

сильное падение напряжения за ночь

в зимнее время с таким аккумулятором могут возникнуть проблемы с запуском двигателя машины.

Окисление клемм — признак возможных проблем с электроникой. В этом случае нужно обратиться за помощью к профессионалам.

Чтобы проверить зарядку от генератора после запуска двигателя авто, важно измерить напряжение на аккумуляторе. Нормальное значение для исправного работающего генератора: 14,4-14,6 В. Если напряжение завышенное или заниженное – возможны проблемы с генератором, поэтому потребуется диагностика.