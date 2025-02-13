Сколько автомобилей осталось у дилеров

По итогам ушедшего года в РФ было реализовано меньше автомобилей, чем их было собрано на территории страны и привезено из-за рубежа.

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По данным агентства "Автостат", всего за 2024 год было продано около 1,5 миллионов новых транспортных средств, что на 48% больше, чем в 2023 году. А доля производства авто на отечественном рынке в тот же момент составила 807 тысяч единиц. Импорт машин из-за рубежа был на уровне 926 тысяч штук.

В итоге можно определить, что количество нереализованных транспортных средств, скопившихся на складах автосалонов, составило 160 тысяч автомобилей.

Но эта цифра кратно меньше показателей 2023 года. Тогда запасы дилеров составляли 221 000 новых машин.

Ранее "РГ" рассказала о том, сколько было продано машин за 30 лет в РФ.