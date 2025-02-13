Эксперт указал на признаки эксплуатации авто в такси

Выбор автомобиля на вторичном рынке грозит риском купить машину, использовавшуюся в такси или каршеринге.

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Чтобы выбрать транспортное средство с пробегом в неплохом состоянии, следует обратить внимание на признаки, указывающие на эксплуатацию авто в пассажироперевозках. Таким советом с «За рулем» поделилась эксперт по развитию и продвижению сервиса «Ремонт и ТО» компании «Передовые Платежные Решения» Олеся Яшина.

Мнение эксперта

Олеся Яшина, эксперт по развитию и продвижению сервиса «Ремонт и ТО» компании «Передовые Платежные Решения»

– Машины, работающие в такси или каршеринге, часто имеют высокий километраж даже при небольшом возрасте. Также в таких автомобилях салон может быть изношен больше обычного для их возраста, об этом наглядно свидетельствуют потертости обивки сидений, грязный ковролин, царапины на пластике.

Также могут быть заметны следы от крепления таксометра, видеорегистратора или других гаджетов, которые обычно используются в такси, обращает внимание Яшина.

Автомобили таксопарков и операторов каршеринга чаще остальных попадают в небольшие ДТП, поэтому могут иметь небольшие повреждения, сколы на лакокрасочном покрытии кузова, затертые бамперы.

« У м а ш и н , р а б о т а ю щ и х в и н т е н с и в н о м р е ж и м е , и н т е р в а л ы м е ж д у т е х о б с л у ж и в а н и я м и м о г у т б ы т ь к о р о ч е , ч е м у о б ы ч н ы х а в т о м о б и л е й . Н а к у з о в е м о г у т о с т а т ь с я с л е д ы н а к л е е к с л у ж б т а к с и и л и к а р ш е р и н г а . Ч а с т ы е п о е з д к и п о г о р о д у п р и в о д я т к б ы с т р о м у о б р а з о в а н и ю к о р р о з и и н а д н и щ е а в т о м о б и л я » , – п е р е ч и с л я е т с п е ц и а л и с т .

Шины такого автомобиля зачастую чрезмерно изношены из-за большого пробега при непродолжительном сроке эксплуатации. Также должны насторожить отметки в сервисной книжке о специфических работах, связанных с ремонтом после аварий или заменой деталей, которые обычно редко меняются на машинах частных владельцев, подытожила Яшина.