Названы пять плюсов пикапа Changan Hunter Plus

Автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о плюсах пикапа Changan Hunter Plus.

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« Д и н а м и к а у п и к а п а д о с т о й н а я . И а п п е т и т п р и е м л е м ы й : н а т р а с с е м а ш и н а б е р е т 1 0 л / 1 0 0 к м , в с м е ш а н н о м ц и к л е у к л а д ы в а е т с я в 1 1 , 5 л / 1 0 0 к м » , — с к а з а л М и л е ш к и н .

Кроме того, у автомобиля есть режим Auto, позволяющий ездить на четырех ведущих по асфальту. В салоне качественная экокожа необычного светлого тона. Шумоизоляция отличная — в салоне тихо на любых режимах движения, отметил эксперт.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее россиянам рассказали об особенностях кроссовера Jaecoo J8.