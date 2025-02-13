Регионам поручили разработать инфраструктуру для самокатов

В городах и весях будут организовывать дорожки для электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также парковки для них, и обозначать, где места их проезда категорически запрещены. Региональные власти должны утвердить планы по созданию инфраструктуры для этого транспорта до 23 марта этого года. Это следует из письма Минтранса (есть в распоряжении "РГ"), разосланного в регионы.

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Какие планы должны утвердить региональные власти? Это долгосрочное поэтапное создание и развитие инфраструктуры такого электротранспорта, позволяющее разделить потоки пешеходов, СИМ и велосипедов. Кроме того, необходимо интегрировать эти самокаты в транспортные системы городов. Также требуется актуализировать градостроительные документы и документы транспортного планирования с учетом необходимости развития использования такого микромобильного транспорта, разделения потоков пешеходов и этих средств передвижения.

В региональных планах должно предусматриваться создание инфраструктуры для СИМ на рекреационных территориях и социальных объектах. А также маршруты движения их в паспортах безопасности в организациях дошкольного и общего образования

Кроме того, до 23 июля этого года власти субъектов РФ обязаны издать акты по изменению региональных нормативов градостроительного проектирования, учитывающие требования к инфраструктуре СИМ. В том числе нормы по доступности (количеству и плотности) парковок (парковочных мест) для этого транспорта.

В общем, электросамокаты наступают в полный рост. Напомним, что все эти предложения были закреплены в дорожной карте по развитию СИМ. Но теперь для реализации конкретных пунктов этого плана установлены сроки исполнения, о которых регионы должны отчитаться Минтрансу.

Как пояснил "РГ" руководитель направления по взаимодействию с органами власти кикшеринговой компании Whoosh Сергей Карлов, это очередной шаг в развитии инфраструктуры для самокатов. Понятно, что в одночасье ни места парковки, ни полосы для движения электросамокатов в городах не появятся. Это рассчитано на перспективу, но начинать реализацию надо уже сейчас.

По его словам, за несколько последних лет приняты заметные решения по регулированию нашей сферы. На федеральном уровне утверждена дорожная карта по развитию СИМ, утверждены нормативные акты как на федеральном, так и на муниципальном уровнях. Сейчас дело за региональными властями. Необходимо обеспечить инфраструктуру для передвижения и стоянки такой техники. Все понимают, что нельзя это сделать одномоментно, но в планы это закладывать необходимо. Чтобы при организации ремонта того или иного участка дороги проектировались возможности, как для движения СИМ, так и для их стоянки: велополосы, разметка парковок, дорожные знаки. А реализовать это можно будет в соответствии с графиком ремонта дорог. Отдельно ничего перестраивать или проектировать не требуется.

Но в таких проектах, говорит эксперт, необходимо учитывать места концентрации такого транспорта (для организации парковок) и места аварийности с ними (для ограничения скорости в этих локациях с помощью знаков).

Понятно, что автомобилисты тут же возмутятся: мол, у них отберут еще одну полосу. Уже есть выделенки для общественного транспорта, теперь появится выделенка для СИМ и велосипедов . Но Сергей Карлов так не считает. По его словам, региональные власти должны найти баланс, чтобы не ущемить, ни права водителей, ни владельцев СИМ, ни автомобилистов. Но разделить движение тех, других и третьих - в перспективе крайне необходимо.

Также он напомнил о существовании медленных зон для электросамокатчиков, а также зон запрета для их движения. Но они работают только в отношении пользователей кикшеринга. Частные же владельцы подобных устройств могут спокойно в них передвигаться и даже превышать скорость. Так что тут необходимо устанавливать соответствующие знаки именно для водителей таких устройств: ограничение скорости, запрет движения СИМ.

Напомним, что дорожная карта предусматривает еще внесение массы новаций в действующее законодательство. Например, поправок в Правила дорожного движения именно в части СИМ, которые должны быть разработаны до 30 апреля этого года. Причем поправки должны содержать в себе уточнение понятий: "СИМ", "электровелосипед", "мопед" и "мотоцикл". До сих пор это вызывает споры. Кто-то считает от мощности электродвигателя, указанной на самом транспортном средстве, кто-то требует провести испытания, чтобы установить постоянную мощность.

Кроме того, до 1 сентября должны быть разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности водителей СИМ. Сейчас, они у нас квалифицируются, как иные участники. И даже за нетрезвое вождение им грозит максимум - 1500 рублей штрафа.