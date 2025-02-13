«Бэстюн» прокомментировал мемы относительно названия марки

Bestune прокомментировал мемы в соцсетях относительно названия марки
Китайский производитель запустил рекламную кампанию для своего кроссовера T90. Однако модель сразу же стала героем мемов в соцсетях, так как из-за невнятного произношения актёра озвучки многие услышали в ролике не название марки, а нецензурную брань. В компании в беседе с Quto.ru отметили, что это всё не более чем особенности индивидуального восприятия, а при правильном произношении никаких ассоциаций не возникает.
«Это исключительно особенности индивидуального восприятия и желание услышать то, чего в действительности нет, на фоне поднятой шумихи в соцсетях», — подчеркнули в Bestune.
Также в компании отметили, что провели эксперимент. И при правильном произношении названия бренда — «Бэстюн» — «никаких ассоциаций с нецензурной лексикой не возникает».
Продажи кроссовера стартовали на российском рынке в январе 2025 года. Моторная гамма автомобиля включает в себя 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 лошадиных сил и 245-сильный агрегат объёмом 2,0 литра. С первым сочетается 7-ступенчатый «робот», со вторым — 8-диапазонная автоматическая коробка передач.
Новинка обзавелась 12,6-дюймовым планшетом мультимедиа и цифровой приборкой на 8,0 дюймов, также оснащение включает в себя беспроводную зарядку для смартфонов, шесть подушек безопасности, системы предупреждения о лобовом столкновении и распознавания дорожных знаков, автопарковщик.