Пьяных водителей хотят наказывать по-новому

В России нужно ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и ввести пожизненную ответственность, чтобы люди бросили пить алкоголь. Об этом интернет-изданию «Абзац» заявил председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

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По его мнению, сейчас законодательство «очень мягкое». При этом он отметил, что в некоторых случаях виновник трагедии обязан содержать детей пострадавшего до их совершеннолетия, что является «серьезным наказанием». Кроме того, эксперт считает, что такие происшествия нужно больше освещать в средствах массовой информации.

« С е й ч а с м а л о к т о з н а е т , к а к о е н а к а з а н и е р е а л ь н о п о л у ч а е т ч е л о в е к , с б и в ш и й , н а п р и м е р , р е б е н к а . Ч а с т о п о д п и с ы в а ю т с я с о г л а ш е н и я о т о м , ч т о ж е р т в а Д Т П н е и м е е т п р е т е н з и й . Т а к и е с л у ч а и д о л ж н ы б ы т ь и с к л ю ч е н и е м , а н е п р а к т и к о й . Н о в п о с л е д н и е г о д ы э т о с т а л о н о р м о й » , — з а к л ю ч и л Соколов.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого говорил, что повышение штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) поспособствует профилактике аккуратного и трезвого вождения. Он добавил, что по некоторым видам нарушений штрафы не увеличивались с 2007 года.

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