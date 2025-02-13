Что произойдет с ценами на автомобили на фоне укрепления рубля
Как и когда укрепление рубля отразится на ценах на новые автомобили. На этот вопрос «Российской газете» ответили дилеры: они сходятся во мнении, что мгновенной реакции автомобильного рынка ждать не стоит. Продавцы отмечают, что динамика цен «имеет большую инерцию, колебания валют могут отразиться только в среднесрочной перспективе». Стоимость автомобилей может быть пересмотрена в случае, если рубль укрепится и будет стабилен в течении определенного времени, но даже тогда прайс-листы перепишут не сразу.
У «Рольфа» по этому вопросу позиция следующая: поставки и производство автомобилей имеют большой временной лаг, а потому «моментальное изменение курса валют не влечет за собой изменение отпускной стоимости товара».
«Пересмотра цен можно ожидать при снижении курса валют не менее чем на 10 процентов и, что важно, закреплении на этом уровне в течение как минимум одного квартала», — заявил в разговоре с газетой директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.
В «Авилоне» соглашаются, что динамика цен имеет большую инерцию, и колебание валют отразится на ценах только в среднесрочной перспективе.
«Если рубль изменит свой вес относительно юаня и будет стабилен в течение одного-полутора месяцев, то цены в перспективе следующих полутора или двух месяцев могут быть пересмотрены производителями в ту или иную сторону», — пояснил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей «Авилона» Ренат Тюктеев.
При этом он отметил, что курс евро по отношению к рублю «оказывает быстрое влияние на пересмотр цен в каналах продаж параллельного бизнеса — там плечо принятия решений коротко».
Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин придерживается мнения, что предпосылок для того, чтобы автомобили подешевели, на сегодняшний день нет. Дело в том, что в автомобильном бизнесе, где цикл от производства до продажи занимает месяцы, «рынок не реагирует на курсовые изменения быстро» — автомобили, оплаченные дилерами в декабре прошлого года, когда доллар был крепко за 100, только сейчас приходят в страну.
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Также стоит учитывать, что курс — это, несомненно, важная, но далеко не единственная составляющая цены новой машины. Это также ставка утилизационного сбора, стоимость доставки, хранения, а также кредиты, которые дилеры вынуждены брать, если товар не будет продан в отведенные договором сроки.
«А с такими ставками по кредитам и потребитель трижды подумает, так ли нужен ему автомобиль», — добавил Желтухин.
Можно ожидать, что укрепление рубля в лучшем случае на какое-то время сдержит рост цен, но вряд ли приведет к тому, что автомобили подешевеют.