Как и когда укрепление рубля отразится на ценах на новые автомобили. На этот вопрос «Российской газете» ответили дилеры: они сходятся во мнении, что мгновенной реакции автомобильного рынка ждать не стоит. Продавцы отмечают, что динамика цен «имеет большую инерцию, колебания валют могут отразиться только в среднесрочной перспективе». Стоимость автомобилей может быть пересмотрена в случае, если рубль укрепится и будет стабилен в течении определенного времени, но даже тогда прайс-листы перепишут не сразу.

У «Рольфа» по этому вопросу позиция следующая: поставки и производство автомобилей имеют большой временной лаг, а потому «моментальное изменение курса валют не влечет за собой изменение отпускной стоимости товара».

« П е р е с м о т р а ц е н м о ж н о о ж и д а т ь п р и с н и ж е н и и к у р с а в а л ю т н е м е н е е ч е м н а 1 0 п р о ц е н т о в и , ч т о в а ж н о , з а к р е п л е н и и н а э т о м у р о в н е в т е ч е н и е к а к м и н и м у м о д н о г о к в а р т а л а » , — з а я в и л в р а з г о в о р е с г а з е т о й д и р е к т о р д е п а р т а м е н т а н о в ы х а в т о м о б и л е й « Р о л ь ф а » Николай Иванов.

В «Авилоне» соглашаются, что динамика цен имеет большую инерцию, и колебание валют отразится на ценах только в среднесрочной перспективе.

« Е с л и р у б л ь и з м е н и т с в о й в е с о т н о с и т е л ь н о ю а н я и б у д е т с т а б и л е н в т е ч е н и е о д н о г о - п о л у т о р а м е с я ц е в , т о ц е н ы в п е р с п е к т и в е с л е д у ю щ и х п о л у т о р а и л и д в у х м е с я ц е в м о г у т б ы т ь п е р е с м о т р е н ы п р о и з в о д и т е л я м и в т у и л и и н у ю с т о р о н у » , — п о я с н и л з а м е с т и т е л ь г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а п о п р о д а ж а м н о в ы х а в т о м о б и л е й «Авилона» Ренат Тюктеев.

При этом он отметил, что курс евро по отношению к рублю «оказывает быстрое влияние на пересмотр цен в каналах продаж параллельного бизнеса — там плечо принятия решений коротко».

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин придерживается мнения, что предпосылок для того, чтобы автомобили подешевели, на сегодняшний день нет. Дело в том, что в автомобильном бизнесе, где цикл от производства до продажи занимает месяцы, «рынок не реагирует на курсовые изменения быстро» — автомобили, оплаченные дилерами в декабре прошлого года, когда доллар был крепко за 100, только сейчас приходят в страну.

Автомобили с пробегом за год подешевели в России на 12%

Также стоит учитывать, что курс — это, несомненно, важная, но далеко не единственная составляющая цены новой машины. Это также ставка утилизационного сбора, стоимость доставки, хранения, а также кредиты, которые дилеры вынуждены брать, если товар не будет продан в отведенные договором сроки.

« А с т а к и м и с т а в к а м и п о к р е д и т а м и п о т р е б и т е л ь т р и ж д ы п о д у м а е т , т а к л и н у ж е н е м у а в т о м о б и л ь » , — д о б а в и л Ж е л т у х и н .

Можно ожидать, что укрепление рубля в лучшем случае на какое-то время сдержит рост цен, но вряд ли приведет к тому, что автомобили подешевеют.