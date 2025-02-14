Каким будет салон обновленного Tank 300

Марка, входящая в китайский концерн Great Wall Motor, готовит рестайлинг внедорожника, который в основном отразится на убранстве салона. Портал «Китайские автомобили» опубликовал шпионское видео, на котором видны наиболее существенные изменения: у «трехсотого» новый руль, главный экран мультимедийной системы и центральный тоннель.

© Motor.ru

На кадрах виден крупный дисплей мультимедийной системы, стоящий отдельно от «приборки». Актуальный Tank 300 комплектуется кластером с двумя экранами. Вероятно, новый монитор позаимствовали у «старшего» Tank 500: в этом случае его диагональ составляет 14,6 дюйма. Большие круглые дефлекторы, располагавшиеся ниже, уступили место горизонтальным.

Еще одно новшество — руль с двумя спицами и небольшими блоками кнопок, уплощенный снизу. За него — на рулевую колонку — перенесли селектор коробки передач. В результате освободилось место на центральном тоннеле, где разместился отсек для беспроводной зарядки для двух телефонов. Отделка боковин тоннеля заменена на более приятный на ощупь пластик либо экокожу.

© Tank

© Tank

Внешние изменения Tank 300, дизайн которого понравился покупателям, будут незначительными. Вероятно, они ограничатся слегка подретушированной решеткой радиатора. Силовая установка тоже останется прежней, говорят инсайдеры.

На этой неделе в России начались продажи новой модели Tank — 400. Почти пятиметровый рамный внедорожник оснащают четырехлитровым мотором мощностью 245 сил (380 Нм) и предлагают за 5 799 000 рублей минимум.