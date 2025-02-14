Каким будет салон обновленного Tank 300

Марка, входящая в китайский концерн Great Wall Motor, готовит рестайлинг внедорожника, который в основном отразится на убранстве салона. Портал «Китайские автомобили» опубликовал шпионское видео, на котором видны наиболее существенные изменения: у «трехсотого» новый руль, главный экран мультимедийной системы и центральный тоннель.
На кадрах виден крупный дисплей мультимедийной системы, стоящий отдельно от «приборки». Актуальный Tank 300 комплектуется кластером с двумя экранами. Вероятно, новый монитор позаимствовали у «старшего» Tank 500: в этом случае его диагональ составляет 14,6 дюйма. Большие круглые дефлекторы, располагавшиеся ниже, уступили место горизонтальным.
Еще одно новшество — руль с двумя спицами и небольшими блоками кнопок, уплощенный снизу. За него — на рулевую колонку — перенесли селектор коробки передач. В результате освободилось место на центральном тоннеле, где разместился отсек для беспроводной зарядки для двух телефонов. Отделка боковин тоннеля заменена на более приятный на ощупь пластик либо экокожу.
Внешние изменения Tank 300, дизайн которого понравился покупателям, будут незначительными. Вероятно, они ограничатся слегка подретушированной решеткой радиатора. Силовая установка тоже останется прежней, говорят инсайдеры.
На этой неделе в России начались продажи новой модели Tank — 400. Почти пятиметровый рамный внедорожник оснащают четырехлитровым мотором мощностью 245 сил (380 Нм) и предлагают за 5 799 000 рублей минимум.