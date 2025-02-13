Эксперт объяснил, как правильно подобрать аккумулятор для своего авто

Эксперт Николаевич объяснил, как правильно подобрать аккумулятор для своего авто
Продакт-менеджер компании Energon Дмитрий Николаевич дал совет автовладельцам, как правильно подобрать долговечный и мощный аккумулятор для своего автомобиля.
Николаевич пояснил порталу "АвтоВзгляд" основные различия между двумя основными методами изготовления современных источников питания.
По словам эксперта, на фоне развития все более технологичных автомобилей, растет необходимость и в создании мощных и долговечных аккумуляторов. С внедрением новых опций, таких как, "старт-стоп" (которая позволяет глушить двигатель автоматически при торможении), особенно важно, чтобы узел сохранял свою работоспособность на дистанции.
На данный момент, по словам эксперта, большинство автовладельцев отдают предпочтение классическим жидкостным батареям из-за их доступности. В то время как автопроизводители все чаще переходят на аккумуляторы системы AGM (электролит в батареях с данной технологией не жидкий, он абсорбирован стекловолоконными матами, которые заполняют пространство между пластин, что обеспечивает низкий уровень внутреннего сопротивления, ускоряет самозаряд и повышает пусковой ток) и EFB (в конструкции аккумуляторов, произведенных по данной технологии, используются более толстые свинцовые пластины), так как эти источники энергии более совместимы с электроникой в новых машинах.
Со слов эксперта, AGM обычно дороже из-за более сложной конструкции. При этом цена оправдывается более высокой производительностью и долговечностью. У данных аккумуляторов дольше срок службы, чем у EFB, они лучше переносят глубокие разряды и более устойчивы к низким температурам.
EFB-батареи чуть дешевле, что делает их более привлекательными для применения в авто со стандартными системами "старт-стоп" без дополнительных энергозатратных опций. В тоже время EFB все равно служат значительно дольше, чем традиционные свинцово-кислотные батареи, подытожил Николаевич.
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