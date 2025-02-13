Эксперт объяснил, как правильно подобрать аккумулятор для своего авто

Продакт-менеджер компании Energon Дмитрий Николаевич дал совет автовладельцам, как правильно подобрать долговечный и мощный аккумулятор для своего автомобиля.

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Николаевич пояснил порталу "АвтоВзгляд" основные различия между двумя основными методами изготовления современных источников питания.

По словам эксперта, на фоне развития все более технологичных автомобилей, растет необходимость и в создании мощных и долговечных аккумуляторов. С внедрением новых опций, таких как, "старт-стоп" (которая позволяет глушить двигатель автоматически при торможении), особенно важно, чтобы узел сохранял свою работоспособность на дистанции.

На данный момент, по словам эксперта, большинство автовладельцев отдают предпочтение классическим жидкостным батареям из-за их доступности. В то время как автопроизводители все чаще переходят на аккумуляторы системы AGM (электролит в батареях с данной технологией не жидкий, он абсорбирован стекловолоконными матами, которые заполняют пространство между пластин, что обеспечивает низкий уровень внутреннего сопротивления, ускоряет самозаряд и повышает пусковой ток) и EFB (в конструкции аккумуляторов, произведенных по данной технологии, используются более толстые свинцовые пластины), так как эти источники энергии более совместимы с электроникой в новых машинах.

Со слов эксперта, AGM обычно дороже из-за более сложной конструкции. При этом цена оправдывается более высокой производительностью и долговечностью. У данных аккумуляторов дольше срок службы, чем у EFB, они лучше переносят глубокие разряды и более устойчивы к низким температурам.

EFB-батареи чуть дешевле, что делает их более привлекательными для применения в авто со стандартными системами "старт-стоп" без дополнительных энергозатратных опций. В тоже время EFB все равно служат значительно дольше, чем традиционные свинцово-кислотные батареи, подытожил Николаевич.

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