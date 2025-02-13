В России призвали ввести пожизненную ответственность за пьяное вождение

В России нужно ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и ввести пожизненную ответственность, чтобы люди бросили пить алкоголь. Об этом интернет-изданию «Абзац» заявил председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

По его мнению, сейчас законодательство «очень мягкое». При этом он отметил, что в некоторых случаях виновник трагедии обязан содержать детей пострадавшего до их совершеннолетия, что является «серьезным наказанием». Кроме того, эксперт считает, что такие происшествия нужно больше освещать в средствах массовой информации.

« С е й ч а с м а л о к т о з н а е т , к а к о е н а к а з а н и е р е а л ь н о п о л у ч а е т ч е л о в е к , с б и в ш и й , н а п р и м е р , р е б е н к а . Ч а с т о п о д п и с ы в а ю т с я с о г л а ш е н и я о т о м , ч т о ж е р т в а Д Т П н е и м е е т п р е т е н з и й . Т а к и е с л у ч а и д о л ж н ы б ы т ь и с к л ю ч е н и е м , а н е п р а к т и к о й . Н о в п о с л е д н и е г о д ы э т о с т а л о н о р м о й » , — з а к л ю ч и л Соколов.

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Повышение штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) поспособствует профилактике аккуратного и трезвого вождения. Такое мнение в интервью RT высказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

" К р о м е т о г о , о с н о в а н и е м д л я т а к о г о р е ш е н и я м о г с т а т ь р о с т к о л и ч е с т в а Д Т П в с т р а н е . Т а к , в 2 0 2 3 г о д у в Р о с с и и п р о и з о ш л о 1 3 2 , 4 т ы с . Д Т П . Э т о т п о к а з а т е л ь в ы р о с н а 4 , 5 % п о с р а в н е н и ю с д а н н ы м и 2 0 2 2 г о д а " , - о т м е т и л Соловьев.

Он добавил, что по некоторым видам нарушений штрафы не увеличивались с 2007 года.

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ГИБДД планирует сократить количество документов при оформлении водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Нововведение призвано оптимизировать работу инспекторов и уменьшить бюрократическую нагрузку. Сейчас сотрудники дорожной полиции вынуждены составлять от трех до пяти процессуальных документов, включая протоколы об отстранении от управления и о задержании транспортного средства.

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, направленный на упрощение процедуры оформления водителей, задержанных за вождение в нетрезвом состоянии. В ведомстве провели анализ существующего регламента и пришли к выводу, что некоторые документы, такие как протоколы об отстранении от управления и о задержании транспорта, зачастую являются избыточными.

В связи с этим предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предоставят инспекторам ГИБДД возможность не составлять отдельные протоколы о задержании и отстранении, а ограничиться соответствующими отметками в других процессуальных документах. Это позволит значительно сократить время, затрачиваемое на оформление нарушения, и оптимизировать работу инспекторов.

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В России с 2022 года почти в 10 раз выросло число автомобилей, которые конфисковали у нетрезвых водителей. Об этом со ссылкой на судебную статистику «Коммерсантъ».

Рост числа конфискованных автомобилей начался после вступления в силу в июле 2022 года поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают конфискацию транспортных средств за повторную езду в пьяном виде или без водительских прав, а также за многократные выезды на встречную полосу или за значительное превышение скорости.

Если во втором полугодии 2022 года правоохранители конфисковали 614 автомобилей, то в первом полугодии 2024-го это число выросло до 5800. Статистика не содержит информации, за какие именно нарушения конфисковывали автомобиль, однако, судя по числу приговоров, наиболее популярное нарушение среди вышеперечисленных — езда за рулем в нетрезвом состоянии.

Согласно статистике Верховного суда России, с 2022 по 2024 год российские суды конфисковали более 12 тысяч раз машины и мотоциклы у пьяных водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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У очередного водителя отобрали машину. Он второй раз попался нетрезвым за рулем. И это бесспорная причина для конфискации. За что и у кого автомобиль могут изъять? И что может этому препятствовать?

Итак, нетрезвого водителя остановили сотрудники ГИБДД. Это произошло еще в марте 2024 года в Одинцовском городском округе. Причем оказалось, это не в первый раз. Поэтому было возбуждено уголовное дело со всеми вытекающими последствиями. А именно: приговором по уголовной статье, очередным лишением прав на два года, а также 260 часами обязательных работ. И конфискацией автомобиля.

Машины у таких нарушителей отбирают в пользу государства уже давно. Норма о конфискации транспортных средств была принята еще в 2022 году. До этого времени автомобиль, если на нем не был совершен злонамеренный наезд, не признавался орудием преступления. Но после того, как повторное нахождение за рулем в нетрезвом виде было признано уголовным преступлением, машина превратилась в то самое орудие. Для этого в Уголовном кодексе была прописана специальная норма. Более того, она повлияла и на другие статьи УК, в которых речь идет о лишении права управления. Например, в кодексе появилась дополнительная статья с наказаниями за повторное управление без прав теми, кто их лишен.

У судьи при принятии решения нет выбора: отбирать машину или не отбирать. По закону - положено конфисковать. Значит, авто отбирается

Поясним. Водитель проехал на красный свет. За это по КоАП ему выписывают штраф - 1,5 тысячи рублей. И он считается подвергнутым наказанию в течение года. Поэтому за повторный проезд в течение этого года на красный свет он получит уже штраф 7,5 тысячи рублей, а то и лишение прав до полугода.

Если же, будучи лишенным прав, он снова совершит нарушение, то его привлекут по части 2 статьи 12.7 КоАП. По этой статье за управление транспортом, будучи лишенным прав, положен штраф - 30 тысяч рублей или арест до 15 суток. Или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Год со дня назначения нового наказания начинает течь. И если в этот период водитель вновь попадется за управление без прав, то получит новое, другое наказание. А именно - по части 4 статьи 12.7. Это штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

А вот если этот водитель упорен и в течение действия срока наказания снова попадется за рулем без прав, то ему грозит уголовная статья. С конфискацией автомобиля.

С нетрезвыми водителями проще. Один раз попался за пьянку за рулем или отказался от медосвидетельствования - штраф 45 тысяч и лишение прав на полтора-два года. В течение этого срока или в течение года после возращения прав попался нетрезвым снова - уголовная статья с конфискацией автомобиля. Причем Конституционный суд пояснил, что конфискация машины это не одна из мер, а обязательное действие. То есть у судьи при принятии решения нет выбора: отбирать машину или не отбирать. По закону - положено конфисковать. Значит, авто отбирается в пользу государства.

На эту тему было много споров. Ведь машина может принадлежать (формально) другому лицу. Кроме того, она может находиться в залоге... Однако все эти разговоры ни к чему не привели. Машина уйдет государству. С кредитом и залогом ее собственник должен будет разбираться самостоятельно.

Если же нарушитель ездил по доверенности, то тут все сложнее. Суду надо будет доказать, что он пользовался этой машиной регулярно. Установит - машина опять-таки уйдет государству.

Более того, машина может быть собственностью не одного человека. Она может принадлежать, например, мужу и жене одновременно. Но и на такую хитрую ситуацию у судов нашлось решение. В этом случае машина переходит государству, а виновник возмещает свою часть стоимости машины пострадавшей стороне - сособственнику.

Встречается и такая нестандартная ситуация. Суды длятся годами. За это время машина может быть продана другому человеку. Но это не отменяет ее конфискации. Нет, у нового собственника в такой ситуации авто не отберут. Но осужденного заставят заплатить в казну стоимость автомобиля.

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