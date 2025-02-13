Уровень надежности этого кроссовера эксперты оценили почти в 99%

Назван топ-10 самых надежных в мире дизельных автомобилей по версии WhatCar.

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Несмотря на то что популярность дизельных автомобилей несколько снизилась, интерес у автовладельцев к ним не ослабевает. Эксперты WhatCar составили топ-10 надежных моделей с высокой топливной экономичностью.

Лидером рейтинга признан кроссовер Renault Kadjar 2015-2022 годов выпуска. Его уровень надежности эксперты оценили в 98,6%. Остальные 12% столкнулись только с поломками электроники и подвески, причем эти проблемы устранялись менее чем за сутки и за счет производителей.

Вторую строчку занимает BMW 3-Series выпуска 2012-2019 годов. Надежность этой модели оценили в 96,5%, только 15% владельцев из опрошенных сообщили о поломках аккумулятора, кузовных элементов и подвески. Половину ремонтов оплатил BMW, а остальные потратили на ремонт не больше 100-200 фунтов (примерно 12-24 тыс. рублей по текущему курсу).

Замыкает тройку лидеров BMW 3-Series в кузове G20 2019 года и по настоящее время. Уровень надежности – 96%, и только 17% владельцев столкнулись с неисправностями в электрической системе двигателя, кузовных деталях и электронике.

Также в топ-10 самых надежных дизельных автомобилей вошли: