В Беларуси разрешили управлять трактором до 18 лет

Белорусская молодежь, достигшая семнадцатилетнего возраста, получила право на управление самоходными машинами сельскохозяйственного назначения, а также колесными тракторами с двигателями мощностью до 110,3 киловатта, к которым относится и "Беларус-1221".

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Об изменениях в законе "О дорожном движении", которые своим указом внес 13 февраля президент Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в администрации главы государства.

Кроме того, судя по тексту документа, предусматривается и увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин категорий C, D, E, F (с 80 до 110,3 киловатта), которые используются для выполнения аграрных работ.

Поправки, внесенные в законодательный акт, поясняют новостные порталы, позволит активнее привлекать учащихся учреждений профессионально-технического образования к посевным и уборочным работам.