В РФ подешевеют пикапы

JAC раскрыл сроки начала продаж пикапа T9 российской сборки. Китайская компания планирует локализовать производство своих автомобилей на территории России. Первым таким проектом, как говорится в сообщении, которое поступило в редакцию Quto.ru, станет флагманский пикап T9, причём сборка начнётся в ближайшее время. Никаких дополнительных подробностей о проекте пока не раскрывается.

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Сегодня россиянам предложены машины китайской сборки, а локализация позволит снизить цены, в том числе за счёт получения льгот.

Габаритная длина модели составляет 5330 мм, ширина 1965 мм, высота — 1880 мм, расстояние между осями равно 3110 мм. Снаряжённая масса равна от 1960 до 2045 км, а максимальная — 3100 кг.

Под капотом грузовика разместится 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 лошадиные силы и 390 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом.

По предварительным данным, в ближайшем будущем машина получит версию с турбодизелем, также ожидается выпуск модификации с механической коробкой передач.

Стоимость автомобиля в России стартует с отметки 3 549 000 рублей. Продажи JAC T9 российской сборки начнутся летом 2025 года.