Шинные индексы: как прочитать колесо Интуиция подсказывает, что многие автовладельцы этой весной решатся на долгожданную замену шин: и цены снизились, и добротные варианты, произведённые на российских предприятиях, появились, да и старый комплект, что эпопею «ещё походит» начал в 2022-м и продолжил вплоть до 2024-го, своё уже отходил со всех сторон.

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Пора менять, но на что? Имена — сплошь новые, а цены скачут без какой-либо, на первый взгляд, логики. Для успешного решения этой задачки придётся разобраться с предложением, что технически сложно но и рисково, если не знать значения заводских индексов. Подробнее — на Quto.ru

Лучшие шины — это новые шины. Однако вечное правило на сегодняшнем российском рынке, только-только находящем точки опоры после массового исхода известных брендов, действует далеко не в том объёме, что раньше: миллионы различных китайских покрышек уступают по своим свойствам «лысьену», но именитому и качественному. «Восточные партнёры» не слишком много внимания уделяют резиновой смеси, строгости технических условий и многому другому, что приводит иногда к комичным, а порой и к фатальным последствиям. Лучшие шины — это не просто новые, а качественные и, внимание, подходящие машине и её владельцу шины. И такие ещё предстоит подобрать. На основе чего выбирать будем?

Первым делом — ценовой срез на основе возможностей. Чудес не бывает — хороший товар всегда стоит денег, а хорошему — конца и края не видать. Отзывы, конечно, почитаем, без этого — никак. Посмотрим отчёты брата-журналиста, изучим форумы и мнения. А потом, определившись с кандидатами, пойдём искать своё предложение. Там-то и пригодится умение распознавать индексы и символы, которые сам производитель нанёс на боковину, дабы объяснить потребителю технические характеристики его шины.

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Размерность и диаметр диска

Ключевые цифры на любой покрышке, хоть зимней, хоть летней — это её размерность. Состоит она из трёх цифр: ширины профиля, отношения высоты к ширине и диаметра диска соответственно. Иными словами, 205/55 R16 — это шина, шириной 205 мм, высотой профиля 205*0,55=112,75 мм и посадочным отверстием для диска диаметром 16 дюймов или 40,64 сантиметра. Измеряется колёсный диск без посадочного бортика.

Кстати, литера R перед размерностью диска — отнюдь не сокращение слова «радиус». Это отдельный индекс, обозначающий радиальную конструкцию шины: проволока каркаса такой покрышки расположена перпендикулярно движению автомобиля. Это наиболее распространённое сегодня устройство покрышки, но ведь есть ещё и диагональные, которые чаще производились раньше. В них проволока установлена под углом к краю покрышки и переплетена между собой.

Индекс С

После типоразмера на покрышке может стоять литера С, означающая предназначение шины: для коммерческой техники. Для использования на разного рода «Газелях» и прочих фургонах, шину усиливают, повышая её прочность. После обычно идёт ещё две цифры: это индексы нагрузки и скорости.

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Индекс нагрузки

Предназначенная для комтранса покрышка обязательно будет помечена не только буквой «C», но и двумя индексами нагрузки: например, 104/102. Они обозначают, что при одиночной установке шина выдержит 900 кг веса, а в «спарке» — 850 кг каждая. На обычной шине, предназначенной для легкового автомобиля, будет только одна цифра — её следует так же расшифровать. Особенно, если планируете строить дачу и возить полный багажник стройматериалов.

Индекс скорости

После индекса нагрузки, на покрышке идёт индекс скорости, обозначаемый буквами латинского алфавита. Любите выжать педаль газа «в палас»? Выбирайте высокий индекс скорости, чтобы покрышка не подвела и обеспечила сцепление с асфальтом даже на самых высоких скоростях.

Возможные варианты:

— L — максимальная скорость 120 км/ч

— M — максимальная скорость 130 км/ч

— N — максимальная скорость140 км/ч

— P — максимальная скорость 150 км/ч

— Q — максимальная скорость 160 км/ч

— R — максимальная скорость 170 км/ч

— S — максимальная скорость 180 км/ч

— T — максимальная скорость 190 км/ч

— U — максимальная скорость 200 км/ч — H — максимальная скорость 210 км/ч

— V — максимальная скорость 240 км/ч — W — максимальная скорость 270 км/ч

— Y — максимальная скорость 300 км/ч — Z — максимальная скорость более 300 км/ч

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Назначение шины

Разным дорогам — разные шины, что звучит вполне логично. Если автовладелец предполагает, что большую часть времени будет ездить по улицам и автомагистралям, то ему подойдут покрышки с индексом H/P, или шоссейные. Ожидается пусть непродолжительная, но всё же регулярная дачная грунтовка? Надо взглянуть на шины с индексом H/T. Если грунтовок будет много, а камни на них — острые, если выезды на бездорожье отличаются регулярностью, но до «грязей целебных» ещё надо доехать — смотрите A/T, они же All Terrain.

Это шина с усиленной боковиной, стойко сопротивляющаяся острым предметам, с достаточно сильно выступающей шашкой рисунка. Она шумная, она совсем не экономичная с точки зрения расхода топлива, но служат такие шины долго, а проколоть их — достаточно сложно. Более того, такая покрышка может «травится», то есть, спускаться, для увеличения пятна контакта и лучшего прохождения сложных бездорожных участков. Ну а для тех, кому предстоят только бездорожье, ещё не познавшее асфальт, есть шины M/T, они же Mud Terrain. Они очень мягкие, оттого быстро стираются на асфальте, но зато могут ехать там, где все остальные боятся. Кстати, расход на них — так же велик, до полутора-двух литров разницы с шоссейными. Впрочем, они и не предназначены для езды по шоссе.

Направленность и сторона

Шины есть направленные и, как вы уже догадались, ассиметричные. На вкус и цвет — у каждого свой ответ, но здесь важно внимательно отследить важный аспект установки: у любой шины есть внешняя сторона, которая «на улицу», и есть внутренняя. Об этом, собственно, и гласит надпись на боковине. Outside — внешняя, Inside — внутренняя. И шиномонтажник должен это правило установки соблюсти. Ну а с направленными всё ещё проще — «ёлочкой» в сторону движения автомобиля. Да и надпись Rotation со стрелочкой поможет.

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Дата выпуска

Дата выпуска у шины, кто бы что не говорил, важна. Старая покрышка, даже не будучи изношенной по протектору, растрескается и перестанет быть безопасной, начнёт спускать и требовать больше внимания. Разойдётся грыжей, в конце концов, даже на мелкой ямке просто от старости. Производители считают, что пять лет — любая проживёт, а вот дальше — никто не гарантирует. Поэтому покупка шин выпуска прошлого года — отличная идея, на них будет скидка. А вот десятилетних, но известного производителя, которые неизвестно как хранились и где валялись — очень сомнительное мероприятие, у которого больше рисков, чем возможной прибыли.

Дату изготовления пишут на каждой покрышке: для этого есть специальный квадратик-овальчик на боковине, где выбиты последовательно неделя и год выпуска. И при покупке новых, и при покупке подержанных шин эту информацию надо тщательно проверять.

Стойкость к высокой температуре

Редко кто знает, ещё реже — проверяет индекс температуры, который, между тем, есть на каждой шине. Он так и обозначается: temperature A,B или C, а располагается ближе к колёсному диску. Литера «А» обозначает высокую стойкость к жаре и раскалённому асфальту, B — среднюю, C — низкую. Автор прошлым летом имел совесть посетить курорты Краснодарского края на автомобиле, обутом в «поднебесные» шины с литерой «B» в графе «температура», и в момент резкого торможения почувствовал неладное «каждой клеточкой»: во-первых, машина поплыла в совершенно непрогнозируемом направлении, а во-вторых, следом появился длинный и крайне вонючий шлейф сизого дыма. То «горели» шины. Отрулился, конечно, оставив половину покрышки на асфальте, но осадочек остался. Иными словами, собираясь в жаркие регионы — смотрите на индекс температуры!

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Сцепление с мокрой дорогой

Аналогично температурному, есть и такой индекс. Классификация — та же: Traction A, B и C. Фиксирует исключительно поведение покрышки на мокрой дороге: зацепится, плохо зацепится, не зацепится вообще. Аквапланирование — беда, из которой выбраться удаётся не всегда и не каждому, а машины сегодня — мощные и динамичные, так что экспериментировать и экономить совсем не выгодно. Выбирая своему автомобилю новые шины, рекомендуем обратить внимание и на этот индекс. Если стоит «B» — лучше ещё раз взвесить все «за» и «против», а так же договориться с внутренним желанием экономить. Если «С» — сразу отказаться.

M+S, «снежинка»

Напоследок, вспомним сезонные индексы, а точнее «снежинку», часто заменяемую литерой S или комбинацией М+S, то есть Mud+Snow, то есть грязь и снег. Напомним, что согласно правилам дорожного движения, на автомобилях в России зимой должны быть зимние шины, а летом — летние. Зима у нас — с ноября, а лето — с мая. Поэтому все пересуды о «демисезонных» шинах оставим гаражным курилкам и лестничным клеткам: зимой должна быть «снежика».

Асфальт и его состояние — это нечто глобальное, а вот управляемость автомобиля — сугубо личное. И каждый водитель должен знать, что при температуре ниже 7 градусов, летняя шина начинает дубеть, теряет контакт с асфальтом, а машина перестаёт управляться и тормозить. Зимние же шины летом вообще не держат дорогу, мгновенно начинают «плыть» и гореть, что автоматически ведёт к увеличению тормозного пути и полной случайности его траектории.

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Шины — бесконечный дискуссионный вопрос, который можно обговаривать хоть каждый день. Какие лучше — какие хуже, кому, какие и зачем, но лучше всего процесс выбора, процесс замены и необходимость регулярного сезонного шиномонтажа, причём с запасом, не дожидаясь «ночи последней гайки», описал один крайне опытный взрослый механик, который эксплуатировал весьма подержанную машину, но никогда не экономил на тормозах и покрышках. Он был краток: «резина дешевле железа». Лучше и не скажешь.