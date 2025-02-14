Аналитики назвали, сколько машин было ввезено в Россию за 2024 год. Импорт новых машин составил 924 600 единиц, что на 31% больше, чем в 2023 году. Доля китайских машин составляет 84,5%. Таким образом, становится очевидно, кто занимает лидирующие строчки в марочном рейтинге.

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Первенство принадлежит Geely, чья доля в общем импорте новых легковых машин составила 18%. Далее в пятёрке расположились Chery (14,4%), Changan (11,7%), Haval (8,7%) и OMODA (5,4%). Менее 10% приходится на долю каждой из оставшихся стран-автопроизводителей.

Всё совсем наоборот в рейтинге импортируемых машин с пробегом. Тут нет ни одного китайского бренда среди лидеров, а только производители, которые ушли с российского рынка.

Можно догадаться, что самым импортируемым брендом среди автомобилей с пробегом стала Toyota, доля которой — 23,4%. Далее идут Honda (17,7%), BMW (7,8%), Kia (5,7%) и Nissan (5,1%).

Аналитики отмечают, что больше половины подержанных легковых машин импортировано из Японии — 57,2%, из Южной Кореи — 14,1%, 11,6% — из Белоруссии. Общее число автомобилей с пробегом, ввезённых в Россию в прошлом году, составило 394 800 единиц, что на 2%, чем годом ранее.