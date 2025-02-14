В РФ начались продажи "капсулы времени" Audi A6: дешевле Lada Aura
В Республике Мордовия на продажу выставлен любопытный экземпляр - Audi A6 2007 года выпуска с пробегом около 23 тысяч километров. Владелец отмечает, что авто находится в состоянии нового.
"Мaшина не проcтo обслужeнa, a пеpеобслужена. Oбслуживалacь не по пpoбегу, а по вpемени", - пишет автор объявления. В это охотно можно поверить: кузов, подкапотное пространство, салон не имеют каких-либо видимых дефектов и действительно производят впечатление нового авто.
Салон отделан кожей и замшей, сиденья имеют электрорегулировки, есть электрический стояночный тормоз, климат-контроль, электрическая регулировка зеркал, штатная мультимедиа.
Авто укомплектован мотором объёмом 2.4 литра мощностью 177 л.с. и вариатором (Multitronic). Привод - передний.
Цена - всего 2,1 млн рублей. Для сравнения, новая Lada Aura, кстати, тоже с вариатором, обойдётся минимум в 2,6 млн рублей. Всего на полмиллиона дешевле продают Lada Priora без пробега.