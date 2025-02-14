В РФ продают Audi A6 2007 года в идеальном состоянии

В Республике Мордовия на продажу выставлен любопытный экземпляр - Audi A6 2007 года выпуска с пробегом около 23 тысяч километров. Владелец отмечает, что авто находится в состоянии нового.

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" М a ш и н а н е п р о c т o о б с л у ж e н a , a п е p е о б с л у ж е н а . O б с л у ж и в а л a c ь н е п о п p o б е г у , а п о в p е м е н и " , - п и ш е т а в т о р о б ъ я в л е н и я . В э т о о х о т н о м о ж н о п о в е р и т ь : к у з о в , п о д к а п о т н о е п р о с т р а н с т в о , с а л о н н е и м е ю т к а к и х - л и б о в и д и м ы х д е ф е к т о в и д е й с т в и т е л ь н о п р о и з в о д я т в п е ч а т л е н и е н о в о г о а в т о .

Салон отделан кожей и замшей, сиденья имеют электрорегулировки, есть электрический стояночный тормоз, климат-контроль, электрическая регулировка зеркал, штатная мультимедиа.

Авто укомплектован мотором объёмом 2.4 литра мощностью 177 л.с. и вариатором (Multitronic). Привод - передний.

Цена - всего 2,1 млн рублей. Для сравнения, новая Lada Aura, кстати, тоже с вариатором, обойдётся минимум в 2,6 млн рублей. Всего на полмиллиона дешевле продают Lada Priora без пробега.