Что за новые кроссоверы Soueast, как едут и сколько стоят

Марка Soueast вышла на российский рынок. Корреспондент "РГ" отправился в Карелию, чтобы выяснить, какие же плюсы есть у Soueast S07 и Soueast S09.

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Soueast - не новичок в мире автопрома. Китайская фирма была основана в 1995 году как совместное предприятие корпораций China Motor Corporation и Fujian Motor Industry Group и начинала с лицензионного выпуска автомобилей Mitsubishi. В 2006 года Mitsubishi Motors стала третьим партнером компании, однако в итоге японцы вышли из альянса спустя 26 лет - в 2021 году. А в 2024 году Soueast была приобретена Chery, после чего все новые модели бренда начали выпускаться уже на агрегатной базе головной китайской фирмы. Поэтому технически Soueast S07 и Soueast S09 - это ближайшие родственники кроссоверов Jetour X70 Plus и Jetour X90 Plus, от которых они отличаются не только доработанным дизайном, но и нововведениями по части оснащения.

Название же марки следует произносить не иначе как "Соуис" с ударением на последний слог, говорят представители бренда. Причем "Соу" трактуется как сокращение от Soul (душа), а "ис" - от ease (легкость).

Полку модников прибыло

Soueast S07 выглядит городским модником, хотя разработчики и не использовали в экстерьере ни новомодных выдвижных ручек, ни задирали до неба линию остекления. С обзорностью на водительском месте все в порядке, а там, где картинка и перекрывается мощными кузовными стойками, поможет фирменная система кругового обзора с многочисленными ракурсами, включая "прозрачное шасси".

Внешние эффекты здесь работают на практичность. Например, нижняя часть дверей защищена мощными пластиковыми накладками. Створки при этом полностью прикрывают пороги, а кресла установлены по умолчанию высоко - почти как в рамных автомобилях.

Важно и то, для машины с внешними габаритами 4724х1900х1720 мм и колесной базой 2720 мм уже штатно предлагается семиместный салон, а вот соплатформенные Jetour X70 Plus и Chery Tiggo 7 Pro строго пятиместныe. На багажник же при полной рассадке здесь, можно сказать, намек: его объем - 94 л. Когда вы складываете задние сидушки, к слову, достаточно вместительные для людей среднего роста, получаете уже 438 литров под поклажу. В подполье же разместилась багажная шторка и инструмент. Запаска смонтирована под задним свесом.

Уют и простор

Сиденья переднего ряда отличаются в меру мягким наполнителем, достаточной поддержкой и множеством электрорегулировок, клавиши которых смонтированы по-мерседесовски - на картах дверей. Процент мягкого отделочного пластика высок, а декор выглядит богато. Центральный тоннель имеет два яруса, так что на нижней полке можно держать не только подключенный к USB-слоту телефон, но и огромное количество мелочевки.

Сзади не менее комфортно, есть и собственные дефлекторы управления двухзонным климатом, и клавиши подогрева, причем как подушки, так и спинки. Но самое замечательное, что диван смещается продольно в большом диапазоне, так что можно не только варьировать пространство между двумя задними рядами, но и с легкостью пробираться на "галерку", которая здесь гостеприимна к подросткам и взрослым с ростом не выше среднего.

Одним словом, интерьер "семерки" дышит, и это ощущение воздушности усилено большой панорамной крышей (предлагается в топовой комплектации). Все комплектации модели оснащаются 12,3-дюймовой цифровой "приборкой", которая объединена в единый кластер с тачскрином медиацентра с такой же диагональю, имеется также три USB-разъема и беспроводная зарядка для гаджетов мощностью 50 Вт.

А еще для всех версий Soueast S07 доступен широкий спектр систем активной и пассивной безопасности, включая ключевых "телохранителей" - систему контроля слепых зон, систему активного контроля рядности и активный круиз-контроль, к работе которых не имеется никаких претензий.

Как едет

Связка 1,6-литрового 186-сильного бензинового мотора и 8-диапазонного "автомата" подходит "семерке" идеально, особенно в связке с грамотно настроенной полноприводной трансмиссией, к слову, недоступной, для соплатформенного Jetour X70 Plus.

Получив в свое распоряжение четыре ведущих колеса, автомобиль предсказуемо прибавил в курсовой устойчивости. При резком старте на скользких покрытиях машина плавно начинает ускорение, с легкостью выезжает из рыхлого пухляка и преодолевает заснеженные и обледенелые подъемы.

Водитель при этом может тасовать режимы движения поворотной шайбой на центральном тоннеле. Лучше всего себя показал режим "Оффроуд", при котором педаль газа заметно теряет в отзывчивости, а муфта передачи тяги на задние колеса начинает срабатывать максимально оперативно. Антипод такой предустановки - режим "Эко", при котором задние колеса подключаются с ощутимой задержкой. "Спорт" же есть спорт - на задние колеса уходит еще больше момента, а педаль акселератора начинает напоминать оголенный нерв. В целом Soueast S07 очень бодр при ускорении - активным водителям точно понравится.

Одним словом, автомобиль произвел приятное впечатление. Цены начинаются с 3 099 000 рублей за версию с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. За полноприводный же вариант, оснащенный 8-диапазонным "автоматом" и тем же 186-сильным двигателем, просят 3 450 000 рублей.

На что способен флагманский Soueast S09

Флагманский Soueast S09 подкупает, прежде, аурой статусности. Тут сказываются и более внушительные габариты (4858x1925x1795 мм при колесной базе 2850 мм), и презентабельный световой рисунок (например, радиаторная решетка подведена светодиодной каймой), и "взрослые", 20-дюймовые многоспицевые колесные диски. При этом, как и в случае с младшей "семеркой", здесь нет перебора с авангардом - дверные ручки - классические, как и эргономика очень просторного интерьера.

Семь человек могут ехать здесь, не стесняя друг друга. Даже на, казалось бы, "детском" третьем ряду будет комфортно людям высокого роста - есть запас пространства не только перед коленями, но и над головой. Объем багажного отделения при поднятых спинках сидений третьего ряда составляет 136 л, при этом багажная шторка штатно не предлагается, несмотря на имеющиеся для ее крепления прорези.

Если же сложить третий ряд, объем отсека увеличится уже до внушительных 723 литра. А еще пятую дверь здесь поднимает сервопривод после настоящего светового шоу. Когда датчики фиксируют человека с чип-ключом за задним бампером, на землю у "кормы" проецируется световой пучок. Наступаешь на круглую световую метку, и створка плавно открывается.

В борьбе за уют

Сидеть в грамотно спрофилированных передних креслах удобно, даже несмотря на коротковатую подушку. Компактная "приборка" эффектно впрессована в переднюю панель, не бликует и хорошо читается.

Большой горизонтальный тачскрин (15,6 дюйма) информативен, ему можно попенять разве что на запутанное меню. Например, данные, отвечающие за климат, приходится поискать. Спасает голосовой помощник, вызываемый командой "Привет, Соис!" (такой же есть и в "семерке"). Говоришь, например, "Сделай похолоднее", и температура уменьшается на два градуса. Система кругового обзора реализована даже удобнее, чем на младшей модели - изображение выводится крупнее, детализация выше. Попенять медиацентру можно лишь на отсутствие поддержки Android Auto. Впрочем, в компании обещают исправить ситуацию в ближайшие месяцы. Пока же на борту имеется Apple CarPlay.

По ездовому комфорту "девятка" - один из лидеров сегмента. Шумоизоляция мощнее, чем на младшей модели, а ходовая часть настроена мягче, однако не до такой степени, чтобы провоцировать раздражающие крены в виражах или кивки кузова при резком торможении. Автомобиль четко следует заданному курсу, предсказуемо управляется в связке поворотов и уверенно замедляется. Ямы же и стыки отрабатываются очень деликатно.

Наши эксперименты на заснеженном льду показали, что даже при отключенной системе стабилизации тормозные колодки активно работают выборочно, помогая полному приводу держать машину на курсе. Сама же трансмиссия отлажена очень грамотно. Какой бы режим движения вы не выбрали, задние колеса подключается без задержки, так что "девятка" не начнет буксовать или рыскать даже на скользких и рыхлых покрытиях. На откровенно же сложной "пересеченке" подспорьем станет система помощи при спуске. Как показала практика, оптимальный режим для штурма заснеженных участков - "Оффроуд". Реакции на газ в этом режиме лишь немного задемпфированы, а тяга делится между осями почти поровну.

В ходе теста мы испытали флагман с 2-литровым 197-сильным мотором, знакомым по ряду кроссоверов группы Chery, и 8-диапазонным "автоматом". Такая машина выгодна в налоговом плане и при этом очень уверенно везет благодаря широкой полке крутящего момента. Режим "Нормальный" подойдет на все случаи жизни. В спорте же бодрости еще больше. Для максимальной отдачи можно выбрать пониженную передачу модным джойстиком селектора. Единственное - флагман не назвать малоежкой. Реальный расход 95-го бензина не опускался в ходе теста ниже 10 л/100 км.

За весь этот арсенал достоинств производитель просит от 3 559 000 рублей - во столько оценена переднеприводная версии с 1,6-литровым 190-сильным турбомотором и 7-ступенчатым преселективным "роботом". Опробованный же нами 2-литровый вариант обойдется в 4 099 000 рублей. За эти деньги автомобиль будет укомплектован, можно сказать, под завязку. В дополнение к фронтальным и боковым появляются надувные занавески безопасности, панорамная крыша, "парктроники" не только спереди, но и сзади, ионизатор воздуха, адаптивный круиз-контроль и полный набор электронных помощников.