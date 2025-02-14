В Екатеринбурге появятся камеры нового типа

В Екатеринбурге появятся камеры, которые будут фиксировать не только превышение скорости, но и разговор по телефону во время езды и не пристегнутый ремень.

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Соответствующий документ опубликовал Минтранс Свердловской области.

Камеры установят на оживленных участках дорог и перекрестках. Всего в списке значится 19 участков с повышенной аварийностью.

Камеры будут работать круглосуточно и следить за тем, чтобы водители не пересекали стоп-линии, не проезжали перекресток на запрещающий сигнал светофора, не выезжали на полосу встречного движения, дорогу с односторонним движением во встречном направлении.

Также камер будут фиксировать нарушение правил остановки и стоянки, езду с выключенными световыми приборами, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки непредоставление преимущества пешеходам.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге у 43-летней местной жительницы родилась тройня. Также в некоторых школах города введут предметное обучение для младшеклассников.