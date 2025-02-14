Представлен первый корейский электрический пикап Musso EV

Корейский автопроизводитель KG Mobility раскрыл внешний вид своего нового электрического пикапа Musso EV, который стал первым в своем роде на внутреннем рынке. Автомобиль разработан в рамках философии бренда «Powered by Toughness» (Дизайн, движимый мощью), сочетая в себе нажежность, удобство и современный стиль, характерный для электромобилей.

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Musso EV выделяется сбалансированным дизайном, который объединяет традиционную мощь пикапа с технологичной эстетикой электрокара. Внешний вид подчеркивает практичность и универсальность, предлагая множество опций для кастомизации. Среди них — пластиковый кунг, багажник на крыше, защитные накладки по периметру кузова, организация грузового отсека, защитная дуга и сдвижной пол в кузове, что значительно повышает функциональность автомобиля.

Дизайн Musso EV выполнен в стиле монолитного кузова, где грузовая платформа и кабина визуально объединены, создавая впечатление мощного и надежного пикапа. Длинная колесная база и массивная крыша подчеркивают способность выдерживать значительные нагрузки, а объемные линии крыльев и боковые накладки добавляют модели брутальности.

Напомним, что пикап KGM Musso построен на рамной платформе. Это классическая конструкция для внедорожников и пикапов, которая обеспечивает высокую прочность, долговечность и способность выдерживать серьезные нагрузки, что особенно важно для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в тяжелых условиях, таких как бездорожье или перевозка грузов.

Рамная конструкция Musso делает его надежным выбором для тех, кто ценит надежность и универсальность. Это также позволяет легко модифицировать автомобиль и адаптировать его для различных задач, включая установку дополнительного оборудования, такого как лебедки, усиленные бамперы или дополнительные крепления для груза.

Особое внимание уделено деталям Musso EV: задняя стойка крыши визуально отделяет грузовую платформу от кабины, создавая гармоничный баланс, а уникальный дизайн элементов напоминает удобные и надежные строительные инструменты. Передняя часть автомобиля выделяется массивным капотом с четкими линиями и динамичной черной решеткой радиатора, что придает модели выразительность и энергичность. Задняя часть дополнена крупными комбинированными фонарями и эмблемой KGM, завершая образ уверенного и смелого пикапа.

Представитель KGM подчеркнул: «Musso EV сочетает в себе надежность традиционного пикапа с чистым и минималистичным дизайном, характерным для электромобилей. Это как идеально подобранный профессиональный инструмент, который объединяет в себе мощь и простоту».

Новый Musso EV обещает стать не только практичным решением для повседневных задач, но и стильным выбором для тех, кто ценит современные технологии и надежность.

Компания KG Mobility (ранее известная как SsangYong Motor Company) является южнокорейским автопроизводителем, основанным в 1954 году. Изначально компания специализировалась на производстве внедорожников и SUV, став одним из пионеров в этом сегменте в Южной Корее.

В 2022 году компания была приобретена конгломератом KG Group, одним из крупнейших промышленных холдингов Южной Кореи, и сменила название на KG Mobility. Это изменение отразило новый этап в развитии бренда, включая переход к производству электромобилей и современных технологичных решений, сохраняя при этом традиции производства прочных и надежных внедорожников и пикапов.