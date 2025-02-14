Автоэксперт перечислил десять б\у авто за 500 тысяч рублей

Автоэксперт Черноусов назвал топ-10 автомобилей с пробегом за 500 тысяч рублей
Директор департамента автомобилей с пробегом компании "Рольф" Вадим Черноусов рассказал "Российской газете" о том, какие подержанные машины лучше всего рассмотреть, имея в кармане 500 тысяч рублей.
"Первое место уверенно занимает, пожалуй, самый востребованный американский автомобиль в России - Ford Focus II рестайлинг (2007-2011) со средней ценой в 492 966 рублей. Срок продажи таких автомобилей достаточно высокий, чуть больше одного месяца. Вторая позиция у представителя французского автопрома - Renault Sandero I (2009-2014), средняя цена данной модели - 479 054 рубля. А замыкает первую тройку еще один “американец” - Ford Fusion I рестайлинг (2005-2012), который стоит несколько меньше первых двух позиций - 400 453 рублей. Четвертая строчка нашего рейтинга досталась единственному представителю немецкого автомобилестроения - Opel Astra H рестайлинг (2006-2014), средняя цена которого составляет 480 808 рублей. Пятое место у Peugeot 308 I (2007-2011), цена - 419 477 рублей. Следом расположился Chevrolet Lacetti I (2004-2013), который продавался по цене 389 676 рублей. Седьмая строчка у южнокорейского Hyundai Getz I рестайлинг (2005-2011), его стоимость составила 479 079 рублей. Совсем немного уступает “тройка” от Mazda поколения I (BK) рестайлинг (2006-2009). Цена "японца" - 499 222 рубля. Это самая дорогая машина в нашем рейтинге. Девятое место получил очередной Ford Focus, но просто II поколения, не рестайлинг (2004-2008), по очень выгодной цене - 320 563 рубля. И, наконец, замыкает наш топ-10 Lada Granta I (2011-2018), со средней ценой продажи - 350 654 рубля", - отметил специалист.