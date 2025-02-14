Эксперт предостерег от езды с пустым баком

По мнению директора департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павла Константинова, поездки с минимальным количеством горючего могут привести к серьезным поломкам в автомобиле.

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Помимо возможности "обсохнуть" на трассе, велик риск навредить работе топливного насоса, заявил Константинов в беседе с "Газетой.Ru". При низком уровне бензина в баке система подачи находится в условиях повышенной нагрузки, что неминуемо приводит к перегреву и износу насоса. В конечном итоге это может закончиться дорогостоящим ремонтом или его заменой, что выйдет владельцу в копеечку, заявил специалист.

На дне бака часто остаются осадки и грязь, которые при малом остатке горючего попадают в систему. И хотя имеющиеся в автомобиле топливные фильтры призваны предотвращать попадание инородных частиц в мотор, часть загрязнений все равно может выйти за его пределы, что приведет к засорению форсунок, ухудшению работы двигателя и снижению его мощности.

Езда с горящим индикатором уровня бензина не только рискована, но и может закончиться значительными финансовыми затратами, резюмировал эксперт.

Ранее "РГ" писала о том, как избавиться от воды в топливном баке.