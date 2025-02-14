Сколько россияне тратят на расходники для своих авто

Две трети российских автомобилистов откладывают сумму от 10 до 20 тысяч рублей на покупку запчастей для технического обслуживания своих машин. Об этом информируют "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией "Велпартс".

© РИА Новости

Почти 60% респондентов заявили, что их затраты в год на запчасти не превышает суммы в 20 тысяч рублей. 17,4% опрошенных уверяют, что их расходы составляют от 20 до 30 тысяч рублей.

Более крупные суммы на детали для ТО в бюджете от 30 до 50 тысяч рублей требуются лишь 10% опрошенных автовладельцев, а еще 13% уверяют, что их потребности на запчасти превышают 50 тысяч рублей.

В вопросе выбора места обслуживания своей машины мнения разделились почти поровну - 33,3% готовы ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, 32,6% делают все работы в несертифицированных автосервисах. Предпочтения дилерам отдают лишь 20,3% респондентов, а гаражных мастеров выбрали 14%.

Основная доля опрошенных являлись владельцами японских марок, их было 37%. На втором месте оказались хозяева отечественных транспортных средств - таких набралось 26%. На третьем месте любители европейских брендов - почти 19%. Также в пятерку опрошенных попали владельцы машин из КНР (11%) и американских авто (7%).

Ранее "РГ" писала о том, как россияне планируют обслуживать свои транспортные средства в 2025 году.