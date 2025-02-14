Россияне перестали продавать свои машины

Россияне перестали продавать свои автомобили. Средний срок владения легковой машиной в России по итогам 2024 года составил 8,4 года. При этом отмечается, что это вдвое больше, чем в 2010-ом. Одновременно наметилась тенденция отказа от продажи новых машин, в возрасте 1-2 года.

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По словам руководителя аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, автомобилисты продают европейские машины через 6,8 лет после покупки, корейские — через 6,5 лет.

Эксперты отмечают, что 14 лет назад средний срок владения автомобилями из Европы и Южной Кореи составлял 3,9 и 3,4 года соответственно, дольше всех не перепродавали свои легковушки владельцы Lada — 4,9 года.

Аналитики также сообщили об изменении структуры рынка. Чаще всего на продажу выставляют автомобили старше 10 лет, причём их доля постоянно увеличивается. Так, если в 2022 году на старые машины приходилось 24% предложений, то в 2023-ем — 25%, а в 2024-ом — 27%.

А вот техника в возрасте от 1 до 2 лет практически перестала появляться на вторичном рынке. Так, если в 2022 году доля свежих машин достигала 13%, то к 2024-му она сократилась до 9%.