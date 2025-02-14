Таролог заявила о силе нового автобренда Tenet

Таролог заявила о мистической силе названия марки Tenet
Таролог заявила о мистическом смысле названия нового автобренда Tenet. В ближайшем будущем на российском рынке могут появиться автомобили под новой маркой. Само же название, по мнению гранд-мастера Таро Татьяны Миловидовой, является частью древнего квадрата из слов Sator arepo tenet opera rotas и несёт в себе мощный смысл. Об этом пишут IZ.RU.
«Данную фразу принято относить к мистицизму раннего христианства, но ещё в Древнем Риме на двери вешали таблички с изображением квадрата из этих слов в качестве защиты от дурного глаза, бед и неудачи. В контексте использования этого палидорма для автомобильного бренда очень интересно звучит перевод с латинского», — подчеркнула таролог.
Также Миловидова объяснила, что значит сама фраза. Непосредственно Sator перевозится как «человек, обрабатывающий землю, сеятель», Apero не имеет точного перевода, так что специалисты полагают, что это имя. Tenet означает «удерживает, управляет, поддерживает», Opera — «работа», а Rotas — «плуг» или «колесо».
«В итоге мы получаем “Сеятель Арепо управляет колёсами (плугом)”. Весьма актуально для автомобильного бренда. Итак, что мы имеем, с точки зрения мистической картины мира, проверенной веками: задействованы определённые энергетические силы, которые должны сформировать технический успех и власть в управлении процессами, а также обеспечить защиту от неприятностей и негативных программ», — заключила эксперт.
Ранее в феврале стало известно, что в РФ появятся отечественные машины под новой маркой Tenet. Компания «АГР» (AGR Automotive Group) запатентовала товарный знак, однако какие именно машины будут выпускаться под ним, пока не уточняется. На опубликованном тизере можно увидеть кроссовер, внешне напоминающий Chery.