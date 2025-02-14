Таролог заявила о силе нового автобренда Tenet

Таролог заявила о мистическом смысле названия нового автобренда Tenet. В ближайшем будущем на российском рынке могут появиться автомобили под новой маркой. Само же название, по мнению гранд-мастера Таро Татьяны Миловидовой, является частью древнего квадрата из слов Sator arepo tenet opera rotas и несёт в себе мощный смысл. Об этом пишут IZ.RU.

© Tenet

« Д а н н у ю ф р а з у п р и н я т о о т н о с и т ь к м и с т и ц и з м у р а н н е г о х р и с т и а н с т в а , н о е щ ё в Д р е в н е м Р и м е н а д в е р и в е ш а л и т а б л и ч к и с и з о б р а ж е н и е м к в а д р а т а и з э т и х с л о в в к а ч е с т в е з а щ и т ы о т д у р н о г о г л а з а , б е д и н е у д а ч и . В к о н т е к с т е и с п о л ь з о в а н и я э т о г о п а л и д о р м а д л я а в т о м о б и л ь н о г о б р е н д а о ч е н ь и н т е р е с н о з в у ч и т п е р е в о д с л а т и н с к о г о » , — п о д ч е р к н у л а т а р о л о г .

Также Миловидова объяснила, что значит сама фраза. Непосредственно Sator перевозится как «человек, обрабатывающий землю, сеятель», Apero не имеет точного перевода, так что специалисты полагают, что это имя. Tenet означает «удерживает, управляет, поддерживает», Opera — «работа», а Rotas — «плуг» или «колесо».

« В и т о г е м ы п о л у ч а е м “ С е я т е л ь А р е п о у п р а в л я е т к о л ё с а м и ( п л у г о м ) ” . В е с ь м а а к т у а л ь н о д л я а в т о м о б и л ь н о г о б р е н д а . И т а к , ч т о м ы и м е е м , с т о ч к и з р е н и я м и с т и ч е с к о й к а р т и н ы м и р а , п р о в е р е н н о й в е к а м и : з а д е й с т в о в а н ы о п р е д е л ё н н ы е э н е р г е т и ч е с к и е с и л ы , к о т о р ы е д о л ж н ы с ф о р м и р о в а т ь т е х н и ч е с к и й у с п е х и в л а с т ь в у п р а в л е н и и п р о ц е с с а м и , а т а к ж е о б е с п е ч и т ь з а щ и т у о т н е п р и я т н о с т е й и н е г а т и в н ы х п р о г р а м м » , — з а к л ю ч и л а э к с п е р т .

Ранее в феврале стало известно, что в РФ появятся отечественные машины под новой маркой Tenet. Компания «АГР» (AGR Automotive Group) запатентовала товарный знак, однако какие именно машины будут выпускаться под ним, пока не уточняется. На опубликованном тизере можно увидеть кроссовер, внешне напоминающий Chery.