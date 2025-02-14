Lexus расширил географию «авантюрной» версией NX

Японский паркетник во «внедорожном» исполнении Overtrail теперь стал доступен не только на домашнем рынке, но и в Европе.

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История кроссовера Lexus NX началась в 2014 году, второе поколение дебютировало в 2021-м. В европейской линейке бренда эта модель является самой популярной по итогам прошлого года: дилеры сумели реализовать 25 241 экземпляр, что на 9% больше, чем годом ранее. Теперь для старосветских клиентов анонсировано ещё одно исполнение – Overtrail.

«Приключенческий» вариант дебютировал ещё в 2024 модельном году, но был доступен только на домашнем рынке, в Японии. Теперь производитель решил расширить его географию. Lexus NX Overtrail отличается от «обычного» кроссовера за счёт увеличенного на 15 мм дорожного просвета, 18-дюймовых чёрных легкосплавных дисков оригинального дизайна, а также комплекта шин «повышенной проходимости».

Для варианта Overtrail подготовлен новый песочный цвет кузова – Moon Desert. Ещё в списке визуальных отличий числятся чёрная глянцевая окантовка веретенообразной решётки радиатора, в чёрном же цвете выполнены корпуса наружных зеркал, дверные ручки и рейлинги на крыше.

В салоне Lexus NX Overtrail установлены спортивные передние кресла, обтянутые мягкой перфорированной экокожей, цветовая схема – чёрный и хаки, её дополнили более светлой зелёной прострочкой. Также интерьер этой версии кроссовера разработчики украсили новыми вставками под дерево.

В список ездовых режимов был добавлен новый – Trail Drive, который помогает водителю лучше справляться с ездой по рыхлой поверхности. Отличий, которые коснулись бы техники, нет.

В Европе NX Overtrail можно купить с гибридной установкой в версиях либо NX 350h, либо NX 450h+. В первом случае в систему входят четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, а также электромотор на задней оси, совокупная отдача равна 244 л.с. Во втором случае силовая установка включает в себя тот же ДВС и пару электромоторов (по одному на каждой оси), суммарная мощность составляет 309 л.с. При движении только на электротяге запас хода у топовой версии равен 69 км.

Цены Lexus NX Overtrail на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, уже известны. Так, стоимость модификации NX 350h стартует с отметки 72 200 евро (эквивалентно примерно 6,81 млн рублей по текущему курсу), а вариант NX 450h+ обойдётся минимум в 73 240 евро (около 6,91 млн рублей).

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно о том, что у седана Lexus IS появилась особенная версия F Sport Black IV. Такой вариант доступен только на домашнем рынке.