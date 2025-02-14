Дилеры продают Renault Arkana российской сборки

В ходе мониторинга сайтов объявлений "РГ" удалось найти в продаже несколько Renault Arkana прошлых лет выпуска. Кросс-купе были собраны на бывшем московском заводе Renault, на котором сейчас производят "Москвичи".

© Российская Газета

Один из вариантов стоит 2,7 млн рублей - как новая Lada Aura. "Аркана" 2022 года оснащена атмосферным двигателем 1.6 литра мощностью 114 л.с., вариатором, привод - передний. В комплектации заявлены полный зимний пакет, система камер кругового обзора, бесключевой доступ, аудиосистема Bose, но при этом магнитола самая простая, мультируль, кондиционер.

Другой Renault Arkana на год старше. Модель также выпущена на "Автофрамосе", что "Российской газете" подтвердил дилер, продающий данный авто за 2,9 млн рублей. Кросс-купе оснащено турбомотором 1.3 литра мощностью 149 л.с., вариатором, привод осуществляется на передние колёса. Комплектация в основном аналогична вышеупомянутой, но есть климат-контроль и мультимедиа с сенсорным дисплеем.

Ранее "РГ" писала, что в продаже нашлись Kia Soul из старых запасов, которые были произведены на "Автоторе" до ухода корейском компании из России в 2022 году.