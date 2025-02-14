Когда ждать в серии новую "Ниву"

Кирилл Милешкин: до новой Нивы АВТОВАЗ выпустит еще минимум две модели

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До появления нового поколения Lada Niva в серии пройдет еще немало времени, считает эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин. Напомним, в январе 2025 года в публичном поле впервые «засветился» облик концепта Lada T-134, в котором многие увидели прообраз так называемой новой Нивы – проекта, который АВТОВАЗ вынашивает со второй половины 2010-х.

Как отмечал исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгений Шмелев, концепт действительно «стилизован по Ниве», а платформой послужит Lada Vesta. После первой публикации читатели «За рулем» оставили массу откликов – зачастую полярных по смыслу, но в общей массе изобилующих скепсисом по поводу сроков внедрения.

Так когда же ждать такую Ниву от АВТОВАЗа?

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– М а ш и н а , б е з у с л о в н о , и н т е р е с н а я о ч е н ь м н о г и м . О б е Н и в ы , х о т я и п о л ь з у ю т с я с е й ч а с о т м е н н ы м с п р о с о м , д а в н о у с т а р е л и . П о э т о м у п р о е к т н о в о г о в н е д о р о ж н и к а п о д к у л ь т о в ы м и м е н е м , н а м о й в з г л я д , о ч е н ь н у ж е н . Д а ж е е с л и э т о б у д е т п о л н о п р и в о д н ы й к р о с с о в е р , у с п е х в с е р а в н о о б е с п е ч е н : п о д о б н ы х м а ш и н у Лады сейчас нет, а у покупателей на них ажиотаж. Что касается сроков, то вряд ли машина может появиться скоро. Ее засветили внезапно и без каких-либо подробностей. При этом АВТОВАЗ ранее анонсировал на этот год показ прототипа кроссовера на базе Весты, на следующий – минивэна. Если ничего не поменяется, то именно их будут доводить до серии в первую очередь. А жаль. Нива мне видится более перспективным продуктом, нежели вэн.

Напомним, речь о минивэне, пока фигурирующем под условным названием Lada B-Van – модель получит удлиненную и усиленную платформу Весты и полноценный 7-местный салон. Дебют минивэна запланирован на 2027 год. Более ближняя перспектива – это кроссовер, обозначенный как Lada B+ Cross. Его также спроектировали на архитектуре Lada Vesta, пересмотрев и заменив многие элементы. Сейчас на АВТОВАЗе варят кузова для машин опытной партии, а летом 2025 года собираются представить уже не макет, а предсерийный образец. В серию кроссовер пойдет в 2026-м. На этом фоне перспективы новой Нивы (Lada Т-134) пока действительно выглядят туманными: по предварительным оценкам, модель появится в серии не раньше 2028 года.