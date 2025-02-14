Владелец китайской Ora 03 рассказал о проблемах с дверями

Китайский автомобиль Ora 03 преподнес владельцу неприятный сюрприз. Свою историю россиянин опубликовал на портале для автомобилистов Drive2.

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По его словам, причиной сюрреалистической ситуации стали проблемы с дверями, которые в какой-то момент отказались закрываться. Сначала в закрытом положении заблокировался замок с водительской стороны и при попытке захлопнуть дверь уперся в скобу. Потом ситуация повторилась почти со всеми остальными дверями. В какой-то момент закрыть удавалось только заднюю правую.

« Ч т о м ы т о л ь к о н и д е л а л и ! И ф и з и ч е с к и й к л ю ч в ы т а щ и л и , и м п р о б о в а л и , и н а ш л и в м а н у а л е а в а р и й н у ю р а з б л о к и р о в к у д в е р е й , и с б р е л о к а , и к н о п к а м и в с а л о н е . Н и ч е г о . Б у б е н з в е н е л , а м ы т а н ц е в а л и » , — р а с с к а з а л а в т о в л а д е л е ц . Е д и н с т в е н н о е , ч т о о с т а в а л о с ь д е л а т ь в э т о й с и т у а ц и и , т а к э т о з а к л е и в а т ь д в е р и с к о т ч е м и в ы з ы в а т ь э в а к у а т о р .

Ранее была опубликована история о неисправностях другого китайского автомобиля Chery Tiggo 7 Pro Max. Там виновником проблемы оказался неисправный вариатор.