Владелец китайской Ora 03 рассказал о проблемах с дверями

Россиянин пожаловался на незакрывающуюся китайскую Ora
Китайский автомобиль Ora 03 преподнес владельцу неприятный сюрприз. Свою историю россиянин опубликовал на портале для автомобилистов Drive2.
По его словам, причиной сюрреалистической ситуации стали проблемы с дверями, которые в какой-то момент отказались закрываться. Сначала в закрытом положении заблокировался замок с водительской стороны и при попытке захлопнуть дверь уперся в скобу. Потом ситуация повторилась почти со всеми остальными дверями. В какой-то момент закрыть удавалось только заднюю правую.
«Что мы только ни делали! И физический ключ вытащили, им пробовали, и нашли в мануале аварийную разблокировку дверей, и с брелока, и кнопками в салоне. Ничего. Бубен звенел, а мы танцевали», — рассказал автовладелец. Единственное, что оставалось делать в этой ситуации, так это заклеивать двери скотчем и вызывать эвакуатор.
Ранее была опубликована история о неисправностях другого китайского автомобиля Chery Tiggo 7 Pro Max. Там виновником проблемы оказался неисправный вариатор.