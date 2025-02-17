В продаже появился «Соболь», простоявший в гараже 20 лет

В продаже появился ранний ГАЗ «Соболь», простоявший в гараже 20 лет. В Нижнем Новгороде готовы расстаться с «капсульным» однообъёмником 1999 года выпуска. Продавец утверждает, что пассажирский ГАЗ-2217 с 2004 года хранился в отапливаемом подвале, а после простоя заменили шланги, помпу, масла и охлаждающую жидкость. На одометре всего 7700 километров, всё работает, а комплектность полная. Аутентичный автомобиль оценили в 815 тысяч рублей.

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Семейство «Соболей» серийно выпускается с конца 1998 года, то есть вишнёвый минивэн из Нижнего Новгорода относится к первой партии. Кузов и салон действительно выглядят новыми: ржавчины нет даже на уязвимых местах, на дверных картах заводской целлофан. Логотип никогда не устанавливался, также в комплекте новая запаска, магнитола, ключи и летняя резина.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Впрочем, поводы для торга есть: отсутствует правая противотуманка в переднем бампере, пластиковые элементы пошли пятнами, поверхностная коррозия есть на дисках. Компоновка 6+1 позволила сертифицировать «Соболь» по категории B. Техника типичная для горьковских машин тех лет: с 2,3-литровым бензиновым мотором ЗМЗ-406 (110 л.с., 186 Нм) сочетается 5-ступенчатая «механика».

Цена свыше 800 тысяч рублей за минивэн, которому больше 25 лет впечатляет. Однако новый ГАЗ «Соболь NN» в пассажирской конфигурации стоит почти в пять раз больше. Вдобавок, встретить коммерческие машины без пробега спустя два поколения не так-то просто.