Российских водителей начнут лишать прав за еще одно нарушение

Депутат Стебенкова предложила лишать прав за превышение уровня шума.

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В последнее время в Москве активно обсуждается проблема шумового загрязнения, вызванного транспортными средствами. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предложила рассмотреть возможность лишения водительских прав москвичей, чьи автомобили превышают допустимый уровень шума (КоАП РФ, статья 8.23). Это заявление было сделано в рамках круглого стола, посвященного внедрению автоматических шумомеров в столице.

Шум от автомобилей и мотоциклов – это не просто раздражающий фактор, но и серьезная угроза здоровью горожан. Исследования показывают, что постоянный шум может приводить к стрессу, нарушениям сна и даже к сердечно-сосудистым заболеваниям. С учетом увеличения числа автомобилей на улицах Москвы необходимость контроля за уровнем шума становится все более актуальной.

Депутат Стебенкова отметила, что предложенная мера может стать «совсем жестким вариантом», который будет применяться только в случае, если после введения нового закона о запрете шума количество нарушений не уменьшится.

Согласно информации, предоставленной заместителем руководителя по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егором Черновым, первые автоматические шумомеры будут установлены в районе Патриарших прудов. Эти устройства способны фиксировать уровень шума в диапазоне от 60 до 120 дБ и могут работать в экстремальных температурных условиях – от -45 °C до 45 °C.

Специалисты ЦОДД исследовали допустимый уровень шума от транспортных средств и разработали комплекс, который будет активно использоваться для борьбы с громкими автомобилями и мотоциклами. Это позволит не только фиксировать нарушения, но и собирать данные для дальнейшего анализа и принятия решений.

Для того чтобы начать штрафовать нарушителей, требуются поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которые сейчас находятся на доработке. Предполагается, что штрафы за превышение допустимого уровня шума будут варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, в зависимости от степени нарушения.