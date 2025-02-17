Названы три серьезных неисправности LiXiang

Продажи автомобилей LiXiang в России упали на 50%, до 955 машин в январе 2025 года против 2105 машин в декабре 2024-го. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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« В е р о я т н а я п р и ч и н а — б ы с т р ы е п о л о м к и . У м о д е л е й L i 7 и L i 9 т р у б к а к о н д и ц и о н е р а р а с п о л о ж е н а в з а д н е м л е в о м п о д к р ы л к е . И з - з а м а л е й ш е й н а г р у з к и с о с т о р о н ы о н а п е р е г и б а е т с я , и с а л о н п е р е с т а ё т о х л а ж д а т ь с я и г р е т ь с я . П л ю с у 7 - й в е р с и и б ы с т р о п р и х о д и т в н е г о д н о с т ь п н е в м о п о д в е с к а » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Из-за примерзания решетки радиатора автомобиль автоматически ограничивает скорость до 40 км/ч, утверждает Mash. Кроме того, у машин слабые крепления ремней безопасности и наблюдаются стуки в подвеске.

Автомобильный бренд Li Auto (также известный как Li Xiang) был основан в 2015 году китайским бизнесменом Ли Сяном. Он выпускает гибридные и электрические машины. В России марка официально не представлена, но в нашу страну автомобили массово поставляются частными импортерами.

Ранее россиянам назвали автомобили, которые подешевели и подорожали в феврале.