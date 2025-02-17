Эксперты Quto рассказывают, как правильно помыть машину. Весна обещает быть ранней, снега уже почти не осталось, так что даже самые отчаянные адепты лозунга «меньше сантиметра — не грязь, а больше — само отвалится» скоро приедут на водные процедуры. Зима на дорогах опасна для автомобиля не столько снегом и слякотью, сколько соляными купаниями, которые в ежедневном режиме устраивают транспорту коммунальные службы. Реагенты разъедают лакокрасочное покрытие, ускоряют процессы коррозии и всеми силами превращают новый автомобиль в старый автомобиль. И задача владельца — как можно оперативнее смыть их с кузова. Как с это задачей справиться — на Quto.ru

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Корпоративные парки моются чуть ли не в ежедневном режиме, бережливые водители заезжают на «клиннинг» еженедельно, а те, кому «не принципиально», могут и месяцами не посещать мойку. Потом, правда, ругают производителей за тонкий слой краски, ржавые сколы и стремительно падающее качество автомобилей, который год от года становятся только хуже.

Как показывает практика, истина где-то посередине, а регулярность уборки и чистки не всегда гарантирует долголетие машины. Гораздо важнее подойти к мойке с нужно стороны и не экономить на процедурах. Давайте разбираться.

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Мойка кузова

Самый тривиальный, распространенный и наиболее часто применяемый подход к мойке машины – еженедельная мойка кузова. Раз в седьмицу водитель, он же владелец, заезжает в бокс и там, своими или чужими руками, убирает с кузова слой грязи, бережно наращиваемый с прошлого посещения.

Казалось бы, никаких особых хитростей быть не может, а сотни раз просмотренная процедура позволяет с легкостью ее повторить на распространенных сегодня мойках самообслуживания. Давайте откровенно: во-первых, это значительно быстрее и существенно дешевле...

Во-вторых, никто не справится с задачей бережнее собственника, еще помнящего толстый пресс национальной валюты, выложенной за машину в кассе. Хотя исключения, конечно, случаются. Натыкали кнопок, приложили карточку – «пистолет» в руки и погнали? Не так-то все и просто, как оказывается!

Во-первых, мало кто знает, что шампунь надо наносить на грязную машину – тогда он будет активнее работать. Если сначала сполоснуть – эффект будет меньше. Как только моющее средство «покипело» и начало стекать – тщательно смываем проточной водой и созерцаем результат. Видите тонкую грязную пленку? А она есть.

И это пункт под номером два: дальше требуется нанести второй слой пены и, вооружившись губкой, пробежать круг вокруг автомобиля, круговыми движениями смывая те самые реагенты. Только после, смыв коктейль из пены и грязи, берем водосгон или микрофибру и вытираем насухо: сначала стекла, потом кузовные панели, начиная с крыши, а последними – пороги и колеса. Вот теперь – кузов действительно чист. Вернее, видимая его часть.

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Мойка днища

После каждой зимы в городе, нужно набраться смелости и съездить на мойку днища. Увы, на обычной промыть самую грязную и оттого коррозирующую часть машины технически невозможно: нужна яма или подъемник.

Услуга год от года становится популярней, поэтому многие сервисы начали ее предлагать: специальной подкатной насадкой на шланг наносят пену, а потом ее смывают. Скажем честно: это бесполезная трата денег. Таким нехитрым образом можно отмыть только свою совесть, а вот днище автомобиля останется грязным и продолжит гнить.

Правильная процедура мойки днища автомобиля выглядит следующим образом: мойщик попадает под кузов любым из перечисленных выше способов, снимает защиту картера и другие, если они имеются, вытряхивает мегатонны скопленной грязи, после чего наносит на машину и деинсталлированные железки специальную, особо едкую химию.

Держат ее долго – залежи там, «ни пером описать». После, специальным аппаратом под большим давлением пробивают все полости и отмывают днище. Как вы уже поняли, стоить такая мойка будет недешево. Но она того стоит.

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Мойка подвески

Пожалуй, стоит сказать отдельные слова про подвеску. Кто видел гнилые рычаги – поймет без лишних разъяснений, а кто не видел – будет удивлен. Неприятно. Дело в том, что стальная элементы подвески, о чудо, тоже подвержены коррозии, и если их регулярно не подвергать мойке и последующей обработке — запросто могут разделиться на равные и не очень части прямо в момент движения. Последствия будут крайне неприятного, а, зачастую, и опасного для жизни толка, так что обработка да и просто контроль лишними не будут. Из наболевшего, так сказать.

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Мойка подкапотного пространства

Нет более спорного вопроса в обсуждении ухода и обслуживания транспортного средства, чем мойка моторного отсека. Там 395 тысяч мнений, каждый из спикеров имел опыт, но гарантировать не может. Слово - не воробей, можно и забрать. Ищи потом по ip!

Так вот, чтобы окончательно расставить все точки на i, воспользуемся банальной логикой: десятки разъемов, проводов, узлов и агрегатов, что собраны под капотом водопаду рады точно не будут. В лужу заедешь – уже «гирлянда» на приборной панели, а тут – самодельная волна сверху.

И чем старше автомобиль, чем больше у него поврежденных элементов проводки, слегка подломанных штекеров, изношенных резинок-уплотнителей – тем больше и дороже будут последствия. Автор, увы, один раз повелся на «ничего не будет», а потом искал генератор в 120 километрах от Москвы. Да, крупный был аккумулятор, долго не сдавался.

У медали есть и обратная сторона: мыть подкапотное нужно, залежи грязи дурно сказываются на работе мотора и его «сателлитов». Двигатель начинает перегреваться, работаю в «шкуре» из следов эксплуатации. Поэтому и только поэтому подкапотное нуждается в уборке, но делать ее нужно бережно и аккуратно, специальными составами и кистью с тряпкой, а не под напором воды на мойке.

Покупаем пенку, прогреваем движок до теплого, не обязательно доводить до рабочей температуры, наносим специальные составы, даем им разъесть грязь, ускоряя процесс кисточкой. После – убираем ветошью. Такая мойка – безопасна, но с поставленной задачей – справится.

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Химчистка салона и уборка багажника

Пропылесосили и забыли – не наш вариант, давайте уж своими именами называть вещи. Большая уборка, связанная с очисткой потолка, кресел и ковра от «следов бытования» - дело периодически нужное, обладающее весьма приятным последствиями. После нее, машина – будто новая. Однако, в голове стоит держать одно важное условие успеха: салон должен высохнуть.

Одного дня на жарком летнем солнце или в теплой боксе «детейлера», конечно, хватит, но попытка сэкономить время и деньги обернется очень большими неприятностями. В лучшем случае – разводами, в худшем – плесенью. «Торнадор» и компрессор можно и на маркетплейсе купить, но инструмент требует навыков, понимания процессов и аккуратности.

А вот различные баллончики, которых на полках магазинов немало, как правило приносят лишь разводы и ускоряют посещение специалистов. Можно ли сделать самому? Можно. Но закладывать на такую процедуру, подразумевающую и разборку салона, и время на высыхание, и сам по себе длительный процесс очистки, нужно целые дачные выходные. Желательно – июньские, ближе к июля.

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Отдельно – багажник. Он, как правило, остается в стороне от процесса уборки, ибо является отсеком техническим и вечно забитым скарбом. Однако, без уборки багажного отделения полноценная мойка просто невозможна: запахи из него беспрепятственно идут в салон.

Так что разбираем, убираем, находим сокровища, выбрасываем не пригодившиеся сокровища, снимаем полку, достаем запаску. Под ней – настоящий кладезь мусора, влаги и, обычно, ржавчины. Увы, именно ниша запасного колеса часто становится адресом первой сквозной коррозии. Чтобы ее не допустить, нужно регулярно разбирать багажник и убираться в той самой полости, где «живет» запаска.

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Краткий, но весьма актуальный перечень необходимых операций - перед вами. Его легко можно дополнить дополнительными, но не менее важными пунктами- чисткой кондиционера, периодической полировкой пластика и боковых стекол, многим-многим другим. Но фундаментальный и оттого обязательный перечень назван. С него и начнем, как только весна полноценно вступит в свои права. А там, глядишь, втянемся и пойдем дальше. Лиха беда начала!