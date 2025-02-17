Редкий минивэн Lada выставили на продажу в РФ

В Самарской области выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом, сообщает «Российская газета».

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« А в т о в ы п у щ е н в 2 0 0 3 г о д у , т о е с т ь п о с л е р е с т а й л и н г а , о д н а и з о т л и ч и т е л ь н ы х ч е р т к о т о р о г о — « д е с я т о ч н ы е ф а р ы » . В л а д е л е ц у т в е р ж д а е т , ч т о м а ш и н а « в о в с е н е р ж а в а я ( п о ч т и к а к н о в а я ) » , к р а с к а — р о д н а я » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей. Первоначально «Надежда» выпускалась с круглыми фарами, позднее в ходе рестайлинга она получила блок-фары от седана ВАЗ-2110.

Ранее в Подмосковье на продажу выставили «Оку» без пробега.