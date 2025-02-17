В Московской области продают советский Lotus Esprit

В Московской области продают самую известную самоделку из СССР — купе ЮНА.

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Изготовление стильного купе с динамичным дизайном началось ещё в начале 1970-х годов Юрием Алгебраистовым и его братом Станиславом.

На авиационном заводе в Иркутске сделали пять рам, которые затем переправили в Москву. Далее одну из рам занесли на седьмой этаж жилого дома, где её поставили на колёса и начали разработку макета каркаса.

Далее был изготовлен первый кузов, но тогда проект назывался не ЮНА, а «Сатана». Этот кузов отправился дизайнерам Щербиным, которые помогали в создании автомобиля.

Юрий с братом, используя те же матрицы, сделали ещё два кузова, из которых получилось два автомобиля — одна ЮНА для брата в 1976 году, а вторая — для Юрия — в 1982 году.

Экземпляр Юрия постоянно дорабатывался. Первоначально вся техническая начинка была позаимствована от «Волги» ГАЗ-24, но со временем была заменена на более современные агрегаты.

Например, передняя подвеска сначала была на шкворнях, а теперь бесшкворневая от поздней модели ГАЗ-31105. А задний мост взят от Volvo 940. Правда, у Volvo – пружины, а у ЮНЫ – рессоры.

Двигатель менялся дважды: сначала мотор от ГАЗ-24 заменили на 2,8-литровый агрегат от BMW с МКП, а затем – на шестицилиндровый мотор объёмом 3,5 литра и автоматическую трансмиссию – всё от BMW 5 серии в кузове E34.

Выставленный на продажу автомобиль — это тот самый экземпляр Юрия. Он стоит на учёте в ГАИ и находится в отличном состоянии.

Цена – 4 250 000 рублей.