Названы две основные проблемы Lada Niva T-134

Эксперт "За рулём" Никита Гудков высказался по поводу факторов, которые осложняют скорое преображение прототипа Lada T-134 в серийный кроссовер.

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По словам Гудкова, Т-134 имеет два минуса, обусловленных конструктивными особенностями платформы от Lada Vesta, которая лежит в основе перспективной модели. Изначально вестовская платформа не предусматривает наличие системы полного привода и дорабатывать её под 4х4 очень дорого и вряд ли целесообразно.

Второй минус Т-134 в существующих реалиях - отсутствие у АвтоВАЗа мощного и тяговитого двигателя, а также трансмиссии, способной выдержать выросшие нагрузки.

Почему Гудков не берёт в расчёт новую 6-ступенчатую МКП, которая встала на Lada Vesta, не совсем понятно: заявлено, что она переваривает 220 Нм. Для примера: турбомотор 1.5 литра мощностью 150 л.с. у Haval Jolion имеет 210 Нм. Скорее всего, примерно столько же будет у турбированного двигателя Lada. Также не стоит забывать, что разработке мотора своими силами альтернативой может послужить закупка готового решения у восточного партнёра: так будет выгоднее для ускорения выхода новых моделей, но точно не будет плюсом для технологической независимости.

Нынешний вариатор для возможно серийного Lada T-134 действительно слабоват, так как держит 180 Нм. Но опять-таки поставщик - крупная компания WanLiYang - может предложить более выносливую альтернативу: в его портфеле широкая номенклатура трансмиссий.

Прототип Lada T-134 был представлен Владимиру Путину в конце января 2025 года наряду с кроссовером B+ Cross и 7-местным минивэном, которые также базируются на платформе "Весты".