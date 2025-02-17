Гендиректор Dodge намекнул на дешевый спорткар в духе Mazda MX-5

В беседе с The Drive Мэтт МакАлир дал понять, что покупатели заинтересованы в автомобиле выходного дня стоимостью менее 30 тысяч долларов. Глава Dodge отметил, что спорткар начального уровня без излишеств был бы востребован рынком, поскольку сегодня у людей много увлечений, но ограниченные бюджеты, а модель уровня Mustang или Camaro могут себе позволить не все.

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Мэтт МакАлир дал понять, что Dodge Charger всё-таки относится к утилитарным автомобилям, это нечто большее, чем спорткар.

Полноприводный седан сможет пережить зиму, может быть единственной машиной в семье. Модель начального уровня должна быть оригинальной. Речь не идёт об истребителе Corvette или Mustang: новинка будет охватывать «другой тип производительности».

Хотя топ-менеджер сам назвал минимально возможную цену на уровне 30 тысяч долларов, для привлечения клиентов важны не только цены.

« М ы д о л ж н ы о т л и ч а т ь с я о т к о н к у р е н т о в , п р е д л а г а т ь л у ч ш и е в к л а с с е х а р а к т е р и с т и к и и н е з а б ы в а т ь о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и » , — д а л п о н я т ь М а к А л и р . « М ы н е в ы п у с к а е м м а ш и н ы т о л ь к о р а д и т о г о , ч т о б ы б ы т ь в н у ж н о м ц е н о в о м с е г м е н т е » , — з а я в и л р у к о в о д и т е л ь Dodge.

Описанию начального спорткара за 30 тысяч долларов соответствует концепт-кар Dodge Demon образца 2007 года: у родстера был задний привод, «механика» и 174-сильный двигатель 2.4. Однако в серию автомобиль не пошёл, а теперь в этом классе играют Mazda MX-5 Miata, Subaru BRZ и Toyota GR86. Также в США остаются четырёхцилиндровые Ford Mustang дешевле 30 тысяч долларов, но большинство клиентов предпочитают варианты с V8.