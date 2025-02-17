Гендиректор Dodge намекнул на дешевый спорткар в духе Mazda MX-5
В беседе с The Drive Мэтт МакАлир дал понять, что покупатели заинтересованы в автомобиле выходного дня стоимостью менее 30 тысяч долларов. Глава Dodge отметил, что спорткар начального уровня без излишеств был бы востребован рынком, поскольку сегодня у людей много увлечений, но ограниченные бюджеты, а модель уровня Mustang или Camaro могут себе позволить не все.
Мэтт МакАлир дал понять, что Dodge Charger всё-таки относится к утилитарным автомобилям, это нечто большее, чем спорткар.
Полноприводный седан сможет пережить зиму, может быть единственной машиной в семье. Модель начального уровня должна быть оригинальной. Речь не идёт об истребителе Corvette или Mustang: новинка будет охватывать «другой тип производительности».
Хотя топ-менеджер сам назвал минимально возможную цену на уровне 30 тысяч долларов, для привлечения клиентов важны не только цены.
«Мы должны отличаться от конкурентов, предлагать лучшие в классе характеристики и не забывать о производительности», — дал понять МакАлир. «Мы не выпускаем машины только ради того, чтобы быть в нужном ценовом сегменте», — заявил руководитель Dodge.
Описанию начального спорткара за 30 тысяч долларов соответствует концепт-кар Dodge Demon образца 2007 года: у родстера был задний привод, «механика» и 174-сильный двигатель 2.4. Однако в серию автомобиль не пошёл, а теперь в этом классе играют Mazda MX-5 Miata, Subaru BRZ и Toyota GR86. Также в США остаются четырёхцилиндровые Ford Mustang дешевле 30 тысяч долларов, но большинство клиентов предпочитают варианты с V8.