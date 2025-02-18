Что нельзя делать на новом авто до конца обкатки

Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов рассказал "Российской газете", что новый автомобиль требует особого ухода в период обкатки, чтобы все механизмы работали слаженно и служили долго.

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" Д о 5 0 0 0 к м с л е д у е т э к с п л у а т и р о в а т ь а в т о м о б и л ь в б е р е ж н о м р е ж и м е . Л ю б ы е с о п р я г а е м ы е д е т а л и м е х а н и з м а н у ж д а ю т с я в п р и т и р к е и п р и р а б о т к е . Н е к о т о р ы е а в т о в л а д е л ь ц ы з а б ы в а ю т о б э т о м и п о д в е р г а ю т д в и г а т е л ь , т р а н с м и с с и ю , т о р м о з н у ю с и с т е м у и п р о ч и е у з л ы п о в ы ш е н н ы м н а г р у з к а м . В п р о ц е с с е э к с п л у а т а ц и и в м а с л е м о г у т н а к а п л и в а т ь с я ч а с т и ц ы м е т а л л а . У д а л и т ь и х м о ж н о , з а м е н и в с м а з ы в а ю щ и й м а т е р и а л п р и п р о б е г е 2 0 0 0 - 3 0 0 0 к м . П о э т о м у в о ф и ц и а л ь н ы х д и л е р с к и х ц е н т р а х п р е д л а г а ю т п р о й т и " н у л е в о е " т е х о б с л у ж и в а н и е . П р и о б к а т к е о б р а щ а т ь с я с а в т о м о б и л е м с л е д у е т б е р е ж н о , и з б е г а я р е з к и х с т а р т о в , м а н е в р о в и т о р м о ж е н и й . Н е с л е д у е т о с т а в л я т ь д в и г а т е л ь д о л г о р а б о т а т ь н а х о л о с т ы х о б о р о т а х , т а к к а к в т а к о м р е ж и м е п о д а ч а м а с л а в с и с т е м у с м а з к и о т н о с и т е л ь н о н е в е л и к а , и с и л о в о й а г р е г а т м о ж е т н а ч а т ь и с п ы т ы в а т ь м а с л я н о е г о л о д а н и е . Т а к и м о б р а з о м , х о л о с т ы е о б о р о т ы д о п у с т и м ы л и ш ь п р и п р о г р е в е д в и г а т е л я н е б о л е е 2 - 3 м и н у т . П р и о п т и м а л ь н о м р е ж и м е о б о р о т ы н у ж н о п о д д е р ж и в а т ь н а 2 0 0 0 - 3 0 0 0 о б / м и н . К р о м е т о г о , д л я н о в о г о м о т о р а р е к о м е н д о в а н о д в и ж е н и е н а с к о р о с т и о т 8 0 д о 1 2 0 к м / ч . До конца периода обкатки категорически не рекомендуется резко разгоняться и тормозить, а также допускать пробуксовку колёс. Кроме того, не следует перегружать новый автомобиль, например, перевозить тяжёлые грузы или большое количество пассажиров, так как это увеличивает нагрузку на двигатель и подвеску. Очень важно вовремя менять масло и другие технические жидкости, чтобы не допустить износ деталей двигателя и трансмиссии. Во время движения нельзя игнорировать сигналы индикаторов на приборной панели. Если появились необычные звуки, вибрации или другие признаки неисправности, то их устранят в сервисном центре", - отметил специалист.

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