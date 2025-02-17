Ford Mustang GTD запретят перепродавать в течение двух лет

Портал Ford Authority выяснил, что автопроизводитель требует с покупателей обязательств не менять право собственности как минимум два года. В противном случае Ford просто не продаст Mustang GTD. Поскольку спецверсия купе выпускается ограниченным тиражом по индивидуальным заявкам, проблем с юридическим обоснованием запрета перепродажи быть не должно.

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«Голубой овал» уже запрещал перепродажу в течение двух лет: такое же соглашение заключали при покупке нового Ford GT. Нарушить договор попробовал актер Джон Сина, но получил судебный иск. В итоге стороны урегулировали вопрос, и волны перепродаж Ford GT удалось избежать. Вероятно, хитрое соглашение сработает и на этот раз.

Ford Mustang GTD — самый быстрый и дорогой вариант модели с розничной ценой от 300 тысяч долларов, а с опциональными пакетами «трековый» фастбэк будет ещё дороже. Однако фильтр клиентов по каналам Ford и ограниченный тираж наверняка приведут к кратному росту цен за считанные месяцы. Например, Ford GT через два года после начала поставок на аукционах продавали за 1,8 миллиона долларов: вчетверо дороже стартовой цены.

Хотя Mustang GTD формально относится к семейству пони-каров, технически это совсем другой автомобиль. В основе облегчённый кузов из углепластика, кардинально поменялась подвеска, а под капотом прописался компрессорный 5,2-литровый V8. На Нюрбургринге спецверсия показала себя достойно: результат 6:57`685 сопоставим со временем Porsche 911 GT3 RS (992).