В Россию начали поступать автомобили 2025 модельного года

Дилерам уже поступают автомобили 2025 модельного года, причём в массовом сегменте цены остались практически на уровне декабря 2024 года, говорит генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. В дальнейшем ценообразование будет зависеть от ключевой ставки, прежде всего. Именно она в большей степени значительно влияет на издержки всех участников рынка.

© Quto.ru

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский полагает, что новый модельный ряд будет чуть дороже — на 3 – 5%, что зависит от стагнации рынка Китая. Но с появлением машин этого года вполне могут подешеветь автомобили 2024 и ранее годов.

« Н е с м о т р я н а т о , ч т о а в т о м о б и л и н е п р о д у к т ы п и т а н и я и могут находиться на складах длительное время, технологии и дизайн стареют очень быстро, поэтому производители вынуждены распродавать свои склады. С другой стороны, если регулятор начнет ослабление национальной валюты, то цена на автомобили органически начнет расти, потому что она привязана к юаню», — объясняет эксперт. По его словам, поднимутся цены и на машины АвтоВАЗа, но они будут гораздо стабильнее в течение года.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что стоимость китайской продукции подорожает максимум на 10% в этом году. Но все будет зависеть от курса валюты и уровня инфляции в самом Китае.