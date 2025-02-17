Как правильно и безопасно очистить машину от льда зимой

Водителям рассказали, как правильно и безопасно очистить машину ото льда зимой

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Неправильная очистка автомобиля от ледяной корки в зимнее время года грозит повреждением кузова, стеклоочистителей, бамперов и дверных уплотнителей. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как избежать неприятных последствий во время этой процедуры.

« Г л а в н а я о ш и б к а – п ы т а т ь с я с н я т ь л е д р е з к и м и д в и ж е н и я м и . Э т о м о ж е т п о в р е д и т ь к р а с к у , б а м п е р ы и р е з и н к и с т е к л о о ч и с т и т е л е й . В а ж н о и с п о л ь з о в а т ь м я г к и е щ е т к и и с п е ц и а л ь н ы е с к р е б к и , к о т о р ы е н е о с т а в л я ю т ц а р а п и н » , – с о в е т у ю т э к с п е р т ы

Чтобы безопасно для транспортного средства удалить лед, нужны щетки и скребки с мягкими краями, в этом случае двери, ручки и другие элементы автомобиля не будут повреждены.

Что касается стекол и зеркал, то для их очистки понадобятся микрофибровые салфетки. Предварительно нужно включить обогрев стекол и зеркал, чтобы ускорить процесс размораживания.

Чтобы предотвратить образование наледи, нужно воспользоваться добавками для стеклоомывателя. Они способствуют сохранению хорошей видимости и предотвратят замерзание жидкости. Необходимо помнить, что при уровне влажности выше 30-45% влага начинает оседать на стеклах и замерзает в виде ледяной корки.

Также нужно регулярно проверять дворники, если они плохо прилегают к стеклу, есть риск, что они примерзнут при минусовых температурах. Поэтому их нужно поднимать вверх, когда ставите машину на стоянку.

Если дверь не открывается, не следует дергать ее с силой, причина может быть во влаге, попавшей на резиновый уплотнитель. Чтобы избежать этой проблемы, его нужно обрабатывать силиконовой смазкой.