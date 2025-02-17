Эксперт назвал условие для возвращения Hyundai и Kia

Возвращение автопроизводителей Hyundai и Kia на рынок России возможно в течение трех-девяти месяцев при условии успешных переговоров. Об этом рассказал эксперт автоотрасли, экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев.

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« В о з в р а щ е н и е к о р е й с к и х а в т о м о б и л ь н ы х б р е н д о в Hyundai и Kia на российский рынок, вероятно, создаст здоровую конкуренцию, однако эти компании, возможно, не смогут восстановить свои прежние позиции, которые занимали до ухода с рынка», – делится прогнозом эксперт.

Несмотря на то что корейские производители могут столкнуться с высокой конкуренцией со стороны китайских концернов, занявших большую часть авторынка РФ, Hyundai и Kia с линейкой автомобилей среднего и выше среднего сегмента смогут занять до 15% рынка, если наладят полноценное производство в нашей стране, убежден Мосеев.

« С у щ е с т в у е т д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о п о т р е б и т е л е й , к о т о р ы е л и б о н е д о в е р я ю т к и т а й с к и м м а р к а м , л и б о в ы б и р а ю т п а р а л л е л ь н ы й и м п о р т . В с л у ч а е в о з в р а щ е н и я к о р е й с к и х б р е н д о в у н и х е с т ь ш а н с ы з а н я т ь с в о ю н и ш у н а р о с с и й с к о м р ы н к е » , – о б ъ я с н я е т с п е ц и а л и с т .

Мосеев подчеркивает, что возвращение автобрендов из Кореи в Россию зависит от ряда факторов: восстановление дилерской сети, поставки автомобилей и запуск производственных мощностей.

« П р о ц е с с в о з в р а щ е н и я Hyundai и Kia может занять от трех до девяти месяцев, в зависимости от сложностей в переговорах и подготовке всех необходимых инфраструктурных и юридических шагов», – подытожил эксперт.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что корейский производитель Hyundai намерен вернуться на авторынок РФ.