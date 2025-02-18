Названо число дефектов у предсерийной Lada Iskra

На каждом собранном предсерийном автомобиле Lada Iskra выявлено в среднем 100 дефектов. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

« П о к а с л у ж б ы к о н т р о л я к а ч е с т в а ф и к с и р у ю т в с р е д н е м о к о л о 1 0 0 д е ф е к т о в н а к а ж д о м в ы п у щ е н н о м а в т о м о б и л е , к н а ч а л у с е р и й н о г о в ы п у с к а , н а м е ч е н н о г о н а а п р е л ь , к о л и ч е с т в о д е ф е к т о в д о л ж н о с н и з и т ь с я . Н а п р е д с т о я щ е й н е д е л е з а п л а н и р о в а н в ы п у с к б о л е е к р у п н о й п а р т и и Lada Iskra, чем все предыдущие», — говорится в сообщении паблика.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон рассказал, что думает о Lada Iskra.