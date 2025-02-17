Как геополитика влияет на ценообразование на авторынке

Дилеры выжидают: эксперт о возможном снижении цен на автомобили
Геополитическая обстановка остается ключевым фактором формирования цен на рынке. Это наглядно доказывает ослабление курса доллара на фоне телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Таким мнением поделился автоэксперт Максим Ракитин.
«Снижение мы уже наблюдаем у небольших игроков рынка, в основном у тех, кто занимается параллельным импортом. Это можно судить по их прайс- листам, которые поменялись. Крупные дилерские предприятия немножко медленнее реагируют на все это. Они сейчас наблюдают за тем, насколько эта динамика долгосрочная», – отмечает эксперт.
При этом Ракитин подчеркивает, что мгновенной реакции от крупных дилеров покупателям ждать не стоит. Продавцы осторожно подходят к изменениям прайсов в ожидании стабилизации ситуации в экономике. Будущая динамика цен будет зависеть от политических событий и заявлений на международной арене, таких как Мюнхенская конференция, убежден Ракитин.
«Дальнейшая динамика будет зависеть исключительно от политики. Как, собственно, и произошло после разговора Путина и Трампа. Все завязано на геополитику, а в случае с конкретным снижением все зависит от решения конкретного дилерского холдинга или конкретного человека», – объясняет специалист.
Напомним, согласно данным Авито Авто, несмотря на достаточно высокие цены на авторынке, более трети россиян планируют покупку автомобиля в 2025 году, причем 15% рассматривают в качестве приобретения именно новую машину, а не подержанную.