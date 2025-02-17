Как геополитика влияет на ценообразование на авторынке

Геополитическая обстановка остается ключевым фактором формирования цен на рынке. Это наглядно доказывает ослабление курса доллара на фоне телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Таким мнением поделился автоэксперт Максим Ракитин.

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« С н и ж е н и е м ы у ж е н а б л ю д а е м у н е б о л ь ш и х и г р о к о в р ы н к а , в о с н о в н о м у т е х , к т о з а н и м а е т с я п а р а л л е л ь н ы м и м п о р т о м . Э т о м о ж н о с у д и т ь п о и х п р а й с - л и с т а м , к о т о р ы е п о м е н я л и с ь . К р у п н ы е д и л е р с к и е п р е д п р и я т и я н е м н о ж к о м е д л е н н е е р е а г и р у ю т н а в с е э т о . О н и с е й ч а с н а б л ю д а ю т з а т е м , н а с к о л ь к о э т а д и н а м и к а д о л г о с р о ч н а я » , – о т м е ч а е т э к с п е р т .

При этом Ракитин подчеркивает, что мгновенной реакции от крупных дилеров покупателям ждать не стоит. Продавцы осторожно подходят к изменениям прайсов в ожидании стабилизации ситуации в экономике. Будущая динамика цен будет зависеть от политических событий и заявлений на международной арене, таких как Мюнхенская конференция, убежден Ракитин.

« Д а л ь н е й ш а я д и н а м и к а б у д е т з а в и с е т ь и с к л ю ч и т е л ь н о о т п о л и т и к и . К а к , с о б с т в е н н о , и п р о и з о ш л о п о с л е р а з г о в о р а Путина и Трампа. Все завязано на геополитику, а в случае с конкретным снижением все зависит от решения конкретного дилерского холдинга или конкретного человека», – объясняет специалист.

Напомним, согласно данным Авито Авто, несмотря на достаточно высокие цены на авторынке, более трети россиян планируют покупку автомобиля в 2025 году, причем 15% рассматривают в качестве приобретения именно новую машину, а не подержанную.