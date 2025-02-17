Эксперт назвал признаки авто, использованного в каршеринге

Не надо покупать машину с пробегом с разболтанной задней дверью, и вот почему

© За рулем

Эксперт Мелехин назвал 3 признака авто с пробегом, использованного в каршеринге

Повышенный износ двигателя и трансмиссии автомобиля является одним из самых частых признаков того, что транспортное средство использовали в каршеринге. Таким мнением с «За рулем» поделился генеральный директор RexRent АО «Билантлия» Евгений Мелехин.

Мнение эксперта

Евгений Мелехин, генеральный директор RexRent АО «Билантлия» (входит в состав «Инсайт Лизинг»):

– В о т л и ч и е о т т а к с и , к а р ш е р и н г о в у ю м а ш и н у м о ж н о п р о в е р и т ь н а с п е ц и а л ь н о м с е р в и с е , ( н а п р и м е р , n o m e r o g r a m . r u ) . Е с л и м а ш и н у п р о д а е т И П , м о ж н о п р о в е р и т ь , б ы л а л и у н е г о з а р е г и с т р и р о в а н а т а к а я у с л у г а и л и о н о ф о р м л я л О С А Г О д л я к а р ш е р и н г а .

Второй признак – это следы оклейки кузова, дело в том, что каршеринговые машины всегда брендируются фирменной пленкой, отмечает Мелехин. Перед продажей пленку снимают, но следы от нее могут остаться.

« Н а к о н е ц , е щ е о д и н п р и з н а к : и з н о с д в и г а т е л я и т р а н с м и с с и и . Т а р и ф и к а ц и я п р и к а р ш е р и н г е и д е т н а в р е м я , п о э т о м у в о д и т е л ь т о р о п и т с я и з а в о д и т д в и г а т е л ь с р а з у , б е з п р о г р е в а , д а ж е з и м о й » , – к о н с т а т и р у е т с п е ц и а л и с т .

Что касается машины с пробегом, использовавшейся в такси, то явным признаком является разболтанная правая задняя дверь. Дело в том, что пассажиры чаще садятся именно на это место, поэтому дверь изнашивается раньше всего. Еще на эксплуатацию в сфере пассажироперевозок укажут сильный износ педалей, руля и переключателей.

« Т а к с и с т ы ч а с т о п р и м е н я ю т о п л е т к у р у л я и м е н н о п о т о м у , ч т о о н и з н а ш и в а е т с я . Т о ж е с а м о е к а с а е т с я с и д е н и й и в с е г о с а л о н а : о н и в ы г л я д я т и з н о ш е н н ы м и , п о т е р т ы м и . И м и п о л ь з о в а л и с ь м н о г о л ю д е й , к т о м у ж е и х ч а с т о п о д в е р г а л и х и м и ч е с к о й ч и с т к е . О с о б о е в н и м а н и е н у ж н о о б р а т и т ь н а и з н о с с а л о н а , о с о б е н н о е с л и о н в ы г л я д и т с т а р ы м » , – п е р е ч и с л я е т э к с п е р т .

Третий фактор – пробег выше средних значений, а также «профессиональный» износ двигателя. Когда машина используется в качестве такси, она практически никогда не глушится, поэтому двигатель изнашивается раньше выработанного ресурса, резюмирует Мелехин.