В Амурской области продают "Москвич-412" без пробега

В Амурской области выставили на продажу Москвич-412 1977 года выпуска, удалось выяснить "Российской газете". Продавец назначил за раритетный седан довольно высокую цену, вероятно, оправдывая это идеальным состоянием автомобиля и малым пробегом - 4840 км.

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Кузов автомобиля выкрашен в цвет "Золотое руно" - соответствующая наклейка сохранена. Хром, оптика, стёкла, салон - всё находится в идеальном эстетическом состоянии. Одна из примет "Москвича" - двухцветные колёса с белым ободом.

Модель, появившаяся в продаже, также примечательна тем, что выпущена в первый год начала серийной сборки на конвейере "Ижевского автозавода".

Описание лота от владельца скудное: "Абсолютно новый 412. Сохранилось всё в идеальном состоянии. Всё оригинал".

За "капсулу времени" назначена высокая цена - 1 200 000 рублей, но, справедливости ради стоит отметить, что Москвич-412 никогда не был дешёвым. Чуть дешевле можно купить более современный Москвич-2141 1990 года, который также находится в состоянии "только с конвейера".