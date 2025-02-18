Средний чек по ремонту Renault и Lada вырос на 31%

Средний чек на ремонт автомобилей отечественных и иностранных марок в России увеличился за год на 31%. Об этом сообщается в релизе экосистемы для автовладельцев «Мир Lecar», поступившем в «Газету.Ru».

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« С р е д н и й ч е к п о м а ш и н о з а е з д а м у в е л и ч и л с я н а 3 1 % . О с н о в н ы м и о б с л у ж и в а е м ы м и м а р к а м и б ы л и Renault и Lada», — отмечается в сообщении.

Среди марок, которые также обслуживаются в Lecar, — машины Chevrolet, Nissan и Opel. На начало 2025 года сеть бренда охватывает более 300 авторизованных сервис-центра Lada в 182 городах России, 128 дилерских центров Renault в 73 городах и 115 дилерских центрах Nissan в 77 городах.

Руководитель отдела сопровождения дилеров Lecar Service Роман Шматко сообщил на форуме «ForAuto 2025 — Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», что в среднем по каждому дилеру за 2024 год рост по количеству машинозаездов составил 40%, по выручке — 80%.

В компании подчеркнули, что речь идет исключительно о собственной сервисной сети под брендом Lecar Service, а не об официальных дилерских сетях Lada и других автомобильных брендов. Рост среднего чека связан с ростом популярности сервисных центров и увеличением количества машинозаездов, подчеркнули в компании.

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